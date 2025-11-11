Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El juicio se retoma con el decano de abogados de Madrid y periodistas

El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. / Eduardo Parra - Europa Press

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
  2. La jueza envía a juicio al teniente general de la Guardia Civil Vázquez Jarava y al empresario canario del 'caso Cuarteles
  3. Al marginar a sabiendas al Ministerio de Hacienda el Supremo asume condenar al fiscal general del Estado como 'falso culpable
  4. Qué pasa si Susana Polo, ponente de la sentencia del fiscal general del Estado, se decanta por su absolución
  5. Abascal apuesta por la lepenización definitiva de Vox tras romper con el núcleo fundador
  6. La jefa de prensa de Fiscalía se alarmó porque se extendía 'la sombra de sospecha' de que el fiscal general quería 'tender una trampa a la pareja de Ayuso
  7. Ábalos se defiende tras su procesamiento: insiste ante el Supremo en revisar los 'folios' que usó en Transportes y señala a Correos
  8. La UCO asegura que Koldo consiguió 'implicar a los entonces ministros de Transportes y Trabajo' en las maniobras de Aldama con las mascarillas

El ministro Carlos Cuerpo habla en chino durante su visita al país asiático

El Rey pide en Chengdú avanzar en la resolución de las trabas que afrontan las empresas españolas en China

El Rey pide en Chengdú avanzar en la resolución de las trabas que afrontan las empresas españolas en China

Un interrogatorio histórico al fiscal general: la frenética noche en la que quiso ganar el relato a Miguel Ángel Rodríguez

Un interrogatorio histórico al fiscal general: la frenética noche en la que quiso ganar el relato a Miguel Ángel Rodríguez

Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El juicio se retoma con el decano de abogados de Madrid y periodistas

Feijóo pone el foco en la corrupción en el PSOE y sortea la agenda de Vox para proteger la negociación en Valencia

Feijóo pone el foco en la corrupción en el PSOE y sortea la agenda de Vox para proteger la negociación en Valencia

El Gobierno desbloquea la regulación del alquiler temporal para compensar el gesto a Junts con la ley sobre multirreincidencia

El Gobierno desbloquea la regulación del alquiler temporal para compensar el gesto a Junts con la ley sobre multirreincidencia

Antonio Sanz ficha de número 2 a un médico que trabaja en la privada: "Llevó bata blanca en el SAS y la volverá a llevar"

Génova intenta imponer su ritmo frente a Vox, que pide un candidato cercano a Mazón

Génova intenta imponer su ritmo frente a Vox, que pide un candidato cercano a Mazón