El Govern da por hecho que tendrá presupuestos en 2026 gracias a la financiación singular

Optimismo, pero con prudencia. Este es el estado de ánimo que transmite el Govern de Salvador Illa ante las dos carpetas más relevantes que tiene entre manos para garantizarse una legislatura sin sobresaltos: la financiación y los presupuestos. Eso explica por qué la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, ha subido este martes al atril con el propósito de transmitir el "convencimiento" que impera en la Generalitat de que habrá modelo singular antes de acabar el año y, después, nuevas cuentas para 2026. Pero también por qué ha evitado tanto hablar de calendario como de pronunciar la palabra "ordinalidad", uno de los tótems de la negociación en los que tanto han insistido en las últimas semanas.

El president sabe que cualquier desliz puede dar al traste con su objetivo final, así que ha alineado a todas sus filas para que sean conscientes de que cualquier palabra es susceptible de hacer tambalear el pacto. Tanto el Govern como ERC admiten que se está avanzando y que prueba de ello es que los republicanos han accedido a posponer hasta principios del año que viene el debate sobre la recaudación del IRPF en el Congreso. El gesto, defendido públicamente por el partido de Oriol Junqueras, ha sido celebrado por los socialistas, que hacen hincapié en que han acertado en el método para negociar. Pero Illa no quiere que se cante victoria antes de tiempo porque sabe que tiene entre manos material frágil.

Estamos trabajando e intensificando las negociaciones para que esto pueda ser una realidad Sílvia Paneque — Portavoz del Govern

"Estamos trabajando e intensificando las negociaciones para que esto pueda ser una realidad. Estamos convencidos de que Catalunya tendrá una financiación singular adecuada a su esfuerzo en términos económicos y a su generación de riqueza", ha asegurado Paneque. La consellera ha esquivado pronunciar la palabra "ordinalidad" -que solivianta a rivales políticos como el PP, pero también a algunos barones del PSOE- pese a la insistencia de los periodistas en las preguntas, pero ha sostenido que los criterios en los que se debe basar el modelo singular se mantienen inalterables. Hace tres semanas, la misma consellera sí que defendió con vehemencia que la ordinalidad y la gestión del IRPF eran elementos "fundamentales". Eso sí, una vez más ha admitido que no se trata de un camino "ni fácil ni rápido" y que el Govern tampoco quiere que "la urgencia pase por delante del contenido y del fondo".

Sin rastro de los presupuestos

Lo que es ya ampliamente reconocido por el ejecutivo de Illa es que no puede avanzar en la negociación de los presupuestos sin antes resolver el pacto para la financiación singular porque así lo ha fijado ERC, exigencia que valoran como "legítima" pero que pone en aprietos los tiempos del Govern para avanzar en la ley que fija las prioridades económicas del mandato. Más aún teniendo en cuenta que las cuentas hoy vigentes son las que se aprobaron en 2023.

El Govern, reunido este martes / Rubén Moreno / Govern

Paneque ha repetido, una semana más, que continúan sin abrirse las conversaciones ni con ERC ni con los Comuns. De hecho, el Executiu ha descartado trabajar a ritmos distintos con los socios y esperará a que se den las "condiciones adecuadas", es decir, a que se haya desbrozado el camino de la financiación. Echando mano del mismo optimismo que con el modelo de reparto económico, la portavoz ha afirmado que en el Govern están "convencidos" de que Catalunya tendrá presupuestos, aunque eso suponga abordarlos ya el año que viene.

El ejecutivo de Illa descarta que los avances en la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat puedan ser un impedimento por más que los Comuns carguen contra el proyecto. De hecho, compensan esta discrepancia irreconciliable con mantener la puerta abierta a la prohibición de la compra especulativa de vivienda. Paneque ha asegurado este martes que creen que "puede haber mecanismos" para que sea viable jurídicamente con carácter temporal en las zonas declaradas como tensionadas.

Junts se aleja de la negociación

Lo que queda cada vez más claro es que, ni en la negociación de la financiación ni en la de presupuestos, el Govern va a poder contar con Junts. La portavoz de los posconvergentes en el Parlament, Mònica Sales, ha tachado de "nueva tomadura de pelo" de Sánchez el retraso en la tramitación de la ley de ERC para la recaudación del IRPF y ha puesto en duda que se pueda acordar un nuevo sistema de financiación satisfactorio para Catalunya si socialistas y republicanos no logran sacar adelante esta norma, que los posconvergentes ven "el mínimo del mínimo". Sobre la invitación de ERC y PSC a entrar en la negociación, Sales ha exigido la publicación de las balanzas fiscales y el cumplimiento de las inversiones del Estado en Catalunya, así como que sea un modelo "singular" y no "generalizable". En este sentido, ha recordado que la apuesta de su formación es un "concierto económico" similar al que tiene el País Vasco y Navarra, informa Carlota Camps.