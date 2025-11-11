El Govern descarta denunciar por delito de odio el gag que criticaba el catalán pero condena su contenido

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acto del Ayuntamiento de Barcelona

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila / Manu Mitru / Foto y Vídeo: Manu Mitru

Gisela Boada

Gisela Boada

Barcelona
El Govern ha dado carpetazo a la investigación que abrió por un presunto delito de odio relacionado con el gag crítico con el catalán llamado 'Esas latinas' que representó la compañía Teatro Sin Papeles, en el acto de presentación del Informe sobre las Discriminaciones 2024. En una parte de la pieza teatral, una persona intentaba, en castellano, que le atendieran en servicios médicos y administrativos públicos, sin éxito. En ambos casos se le llegaba a exigir el conocimiento del catalán, y tampoco conseguía obtener trabajo, porque en una supuesta empresa se le exigía un perfil "nativo". La obra generó mucho revuelo político y el Ayuntamiento de Barcelona, organizador del acto, pidió disculpas.

Después el Executiu abrió una investigación para indagar en lo sucedido, por si todo ello suponía una discriminación contra la lengua catalana y sus hablantes, y el informe, emitido el 2 de octubre, concluye que no existe delito de odio, "en la medida en que la actuación se enmarcaba dentro de la libertad de expresión y de creación artística".

Desde la Conselleria de Política Lingüística, el conseller Francesc Xavier Vila, responde a preguntas de la CUP por escrito en el Parlament que el Govern considera que "el contenido de este sketch tergiversa gravemente la realidad lingüística de Catalunya, fomenta la animadversión contra la lengua catalana y pretende promover estereotipos y discursos que perjudican la cohesión social en un tema tan sensible como el de las discriminaciones lingüísticas".

La Sindicatura de Barcelona recibió más de 300 quejas por este gag y concluyó que, si bien debía condenarse el contenido porque en él se hacen afirmaciones "contrarias a los derechos lingüísticos", no constituye un delito de odio.

