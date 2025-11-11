21D: Elecciones en Extremadura
Feijóo arropará a Guardiola en el primer gran mitin de precampaña del PP en Extremadura
Ya han pasado los dos responsables nacionales de Voz y Podemos, Santiago Abascal e Ione Belarra
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, suspendió el mitin del pasado miércoles con Gallardo por el temporal
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participará este domingo en un acto público en la localidad pacense de Lobón junto a la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola.
Se trata del tercer líder de un partido regional que acude a la región en precampaña, tras el viaje a Plasencia y Cáceres de Santiago Abascal , presidente de Vox, y la visita de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a la Feria de Apicultura de las Hurdes. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, tuvo que suspender su desplazamiento a Mérida el pasado miércoles para arropar a Miguel Ángel Gallardo, candidato del partido en la región, por el temporal de lluvia y viento.
El acto de Feijóo y Guardiola tendrá lugar a partir de las 11.30 horas en el Pabellón Municipal 'Juan de Dios Ordóñez' del municipio.
"Extremadura tiene futuro y lo estamos construyendo entre todos", es el mensaje con el que el PP extremeño está difundiendo ya en redes esta convocatoria.
- Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
- La jueza envía a juicio al teniente general de la Guardia Civil Vázquez Jarava y al empresario canario del 'caso Cuarteles
- Al marginar a sabiendas al Ministerio de Hacienda el Supremo asume condenar al fiscal general del Estado como 'falso culpable
- Qué pasa si Susana Polo, ponente de la sentencia del fiscal general del Estado, se decanta por su absolución
- Abascal apuesta por la lepenización definitiva de Vox tras romper con el núcleo fundador
- La jefa de prensa de Fiscalía se alarmó porque se extendía 'la sombra de sospecha' de que el fiscal general quería 'tender una trampa a la pareja de Ayuso
- Un interrogatorio histórico al fiscal general: la frenética noche en la que quiso ganar el relato a Miguel Ángel Rodríguez
- Ábalos se defiende tras su procesamiento: insiste ante el Supremo en revisar los 'folios' que usó en Transportes y señala a Correos