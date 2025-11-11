ERC y Comuns rechazan la ampliación del aeropuerto de Barcelona pero no la fijan como "línea roja" para pactar con el Govern

ERC y los Comuns han cargado este martes contra la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, justo después de que el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, haya anunciado que "en los próximos días" se licitará la redacción del nuevo plan director, lo que debe permitir aumentar la capacidad de la infraestructura. El portavoz de los Comuns, David Cid, ha asegurado que el proyecto es un "delirio", mientras que su homóloga republicana, Ester Capella, ha vuelto a reclamar una gobernanza catalana del aeródromo y ha rechazado "alargar pistas con más metros cúbicos de hormigón".

Sin embargo, ni un partido ni el otro han querido marcar el proyecto como una "línea roja" para seguir pactando con el Govern, como les ha pedido el diputado de la CUP, Dani Cornellà, quien también ha acusado al PSC de "flirtear con el negacionismo climático". "De tanto poner líneas rojas quedas atrapado sin poder hacer nada", ha respondido Capella a Cornellà, mientras Cid ha acusado a los 'cupaires' de ser de aquellos que "pondrían una línea roja sobre todo".

Aun sí, el portavoz de los Comuns se ha mostrado convencido de que la ampliación no saldrá adelante y ha avisado de que no renunciarán a su poder aritmético llegado el caso. Cid ha diferenciado la situación actual de su oposición al Hard Rock en 2024, un rechazo que acabó con las cuentas de Aragonès tumbadas y un adelanto electoral. "El Hard Rock estaba en una situación límite, el aeropuerto no se encuentra en este punto", ha argumentado.

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid / Maria Pratdesaba / ACN

También se ha pronunciado sobre la ampliación del aeródromo el portavoz del PP, Juan Fernández, que ha asegurado que su apuesta es convertirlo en un "referente" y ha acusado al Govern de querer hacer el proyecto "a medias" para contentar a sus socios. Preguntado por si la apuesta de su partido en Madrid por no subir las tasas aeroportuarias puede afectar al proyecto -este jueves se vota una enmienda del PP en el Congreso en este sentido-, Fernández ha evitado vincular las dos cuestiones y se ha limitado a decir que España no puede seguir "con políticas fiscales recaudatorias".

Que salga adelante esta propuesta de congelar las tasas depende del voto de Junts, sin embargo, su vicepresidenta y portavoz en el Parlament, Mònica Sales, ha evitado pronunciarse al respecto y no ha querido adelantar el sentido del voto de sus siete diputados en el Congreso. Lo que sí ha defendido es un "traspaso integral" del aeropuerto y una "gobernanza 100% catalana" de la infraestructura.