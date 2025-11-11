DIRECTO | Carlos Mazón comparece ante la comisión de investigación de Les Corts

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto este martes al secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, como candidato para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Presidencia de la Generalitat. El anuncio llega horas antes de que el presidente de la Generalitat valenciana en funciones comparezca a partir de las 16.00 horas en la comisión de investigación sobre la DANA de Les Corts Valencianes, ocho días después de que anunciara su dimisión y mientras salen a la luz los detalles de las declaraciones ante los juzgados.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las declaraciones y las reacciones.

El portavoz de VOX asaetea de preguntas a Mazón Comienza preguntando a Mazón José María Llanos, portavoz de VOX. También pregunta a continuación Joan Baldoví, líder de Compromís. Ambos preguntan todas las cuestiones que dominan la opinión pública en las últimas semanas. Las acusaciones de mentir predominan. "Las preguntas que se hace Compromís, son las que se hace el pueblo valenciano".

Mazón tiene obligación de contar la verdad ante la comisión La mesa recuerda a Carlos Mazón que tiene obligación de contar la verdad ante la comisión, ante la amenaza en caso de contrario de acusación legal. Comienza preguntando a Mazón José María Llanos, portavoz de VOX.

Las asociaciones de las víctimas se han quedado fuera de la sala El secretario autonómico de Transparencia, Santiago Lumbreras, el director general de Proyectos Estratégicos, José Luis Díez, y la directora general de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales de Presidencia, María Jesús García Frígols, entre los acompañantes de Carlos Mazón en la comisión. Son cinco los asesores que ha registrado Presidencia para entrar en la sala, algo que ha provocado que no puedan seguir en directo las asociaciones de víctimas, invitadas por el PSPV, que se han quedado manifestándose fuera.

Empieza la sesión en la comisión de investigación de la Dana en Les Corts Empieza la sesión con algunos problemas en el equipo de sonido. Mazón ya está sentado en la mesa frente a los miembros de la comsión.

Colectivos y víctimas de la Dana protestan ante Les Corts por la comparecencia de Mazón Familiares de las víctimas de la Dana y miembros de los colectivos y entidades organizadores de las manifestaciones contra Carlos Mazón por su gestión de esta catástrofe como president de la Generalitat han comenzado una protesta ante Les Corts Valencianes, donde esta tarde comparece el todavía president en la comisión de investigación de la Dana. Un poco antes de las 15:30 horas, media hora antes de que se inicie la comparecencia de Mazón en la comisión, varias decenas de personas se han concentrado ante la puerta principal del Parlamento valenciano con cuatro pancartas, en las que abogan por la reconstrucción social y por levantar la voz por quien no puede, y llaman "asesino" y "criminal" al president en funciones.