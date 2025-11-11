Vivienda
Los Comuns cargan contra Sàmper por la falta de sanciones por incumplir la regulación de alquileres: "Pediremos una prueba de vida"
¿Cómo se puede prohibir la compra especulativa de vivienda? Las claves de la propuesta de los Comuns y los planes del Govern
Los Comuns no dan su brazo a torcer y mantienen que no se sentarán a negociar los presupuestos de la Generalitat para 2026 hasta el Govern no cumpla con todo lo pactado hasta ahora y, sobre todo, hasta que se empiecen a imponer sanciones a quienes se saltan la regulación de los alquileres.
Así lo ha explicitado el portavoz del grupo parlamentario, David Cid, que ha cargado duramente contra el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper. "¿Dónde está el conseller? ¿Continúa formando parte del Govern?", se ha preguntado con una dosis de ironía, al tiempo que ha añadido que su formación está por pedir "una prueba de vida" ante su "desaparición".
En una rueda de prensa en el Parlament, Cid también ha reprochado al president Salvador Illa que permita la "tolerancia" del conseller "con los que se saltan la ley" y le ha acusado de hacer "política de brazos caídos". "¿Por qué no actúa?", se ha preguntado, sacando el foco de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que los últimos meses ha recibido la mayor parte de las críticas de los Comuns por la falta de agentes sancionadores. Pese a que el régimen sancionador entró en vigor el pasado mes de febrero, los Comuns denuncian que no se ha impuesto ni una sola multa, aunque hay 30 expedientes abiertos.
Asimismo, el portavoz de los Comuns en la Cámara catalana ha lamentado el retraso en la tramitación de los presupuestos de la Generalitat y ha atribuido esta dilación "a la dificultad del PSC para hacer cumplir sus acuerdos", tanto en materia de vivienda como con el nuevo modelo de financiación pactado con ERC. "Lo que condiciona el calendario es la incapacidad de cumplir [...] Está costando mucho, parece que tengas que arrancar una muela", ha llegado a afirmar Cid, al tiempo que ha asegurado que no se puede hablar de "democracia plena" si alguien no puede pagar una vivienda en su ciudad con el salario que obtiene por su trabajo.
