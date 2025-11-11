Inversiones, más rutas aéreas y nuevas delegaciones: las claves del plan de Catalunya en Asia

El Govern ha aprobado en su reunión de este martes su 'Estrategia Asia 2025-2030', un documento que debe ser la hoja de ruta para que Catalunya mejore las relaciones institucionales, económicas y culturales con los países de este continente. Es la primera vez que la Generalitat diseña un plan global para esta región, algo que busca compensar el impacto negativo que ha tenido la política arancelaria de Donald Trump en las relaciones comerciales con Estados Unidos. Estas son las claves de la nueva hoja de ruta:

Asia tiene una cincuentena de países y lo primero que hace el plan es señalar los nueve prioritarios. De Asia Oriental elige China, Japón y Corea del Sur, que sitúa como "socios prioritarios" de Catalunya. En su primer año de mandato, el president Salvador Illa viajó a los tres. De Asia Meridional señala India y Pakistán, de los que destaca su "gran potencial de crecimiento". Finalmente, del Sureste asiático escoge Singapur, Filipinas, Indonesia y Vietnam, de los que recalca su importancia en las "rutas marítimas estratégicas". "Asia nos ofrece oportunidades de crecimiento y de captar inversiones", ha explicado este martes la portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

El primer gran eje del plan es el económico. La Generalitat asume la necesidad de "reforzar el acompañamiento empresarial" para mejorar tanto las inversiones catalanas en Asia, como las inversiones asiáticas en Catalunya. Por ejemplo, se detecta que la presencia empresarial catalana en India aún es demasiado "reducida" pese al gran mercado que representa. También se propone utilizar la "visibilidad internacional" que dan las grandes inversiones asiáticas en Catalunya -la de Chery en Barcelona o la de Lotte en Tarragona- para atraer a nuevas compañías.

Imagen de la sede central de Chery en Wuhu, China. / EFE

El eje económico también incluye la promoción de productos agroalimentarios catalanes en el mercado asiático; la participación catalana en ferias internacionales y la promoción de Catalunya como destino para el turismo asiático. "Turismo de calidad", ha precisado Paneque. En este sentido, la Generalitat buscará nuevas conexiones aéreas directas de Barcelona con "mercados clave". Señala Japón, India y las ciudades chinas de Guangzhou, Hangzhou y Chengdú.

Otro ámbito clave de la estrategia es la tecnología. Se reconoce a Asia como el gran polo mundial del sector y se propone que Catalunya "fortalezca la colaboración en investigación, transferencia e innovación tecnológica". Así, se potenciará la presencia catalana en foros científicos -STS Forum o el BioJapan- y colaboraciones en los campos de la inteligencia artificial, los semiconductores, las ciudades inteligentes y los sistemas de protección civil. También se fomentará el emprendimiento con la incubación de empresas innovadoras.

El plan de Catalunya para Asia también quiere apostar por los intercambios culturales. Por ejemplo, buscando la atracción de talento joven en las dos direcciones (de Asia a Catalunya y viceversa) y la colaboración entre universidades y centros de investigación. Esta colaboración también debe darse para aumentar la enseñanza de idiomas asiáticos en Catalunya y la del catalán en Asia. Actualmente, se imparten clases de catalán en Japón y en Pekín, y el objetivo es que, aprovechando los "vínculos históricos y culturales", también se haga en Corea del Sur, India o Filipinas.

En la consecución de estos objetivos tendrán un papel clave las oficinas que la Generalitat tiene sobre el terreno. Actualmente, hay ocho oficinas de la Agència per la Competitivitat de l'Empresa (Acció) -Dubai, Bombay, Shangái, Pekín, Seúl, Tokio, Hong Kong y Singapur- y dos más de la Agència Catalana de Turisme (ACT) -Pekín y Tokio-. Pero aquí la gran novedad es que la Generalitat ha abierto recientemente dos delegaciones del Govern en Seúl (2023) y en Tokio (2024) y está en vías de abrir una tercera en Pekín. Estas delegaciones tienen una connotación política que las otras oficinas no tienen y es son forma de demostrar que el compromiso de la Generalitat con el continente va en aumento. Además, permiten establecer relaciones no solo económicas, sino también institucionales. Actualmente, Catalunya tiene acuerdos bilaterales de colaboración con las regiones de Gyeonggi-do (Corea del Sur); Jiangsu (2015) y Kyoto (2025) y están en vías de tenerlos con Anhui, Hubei, Hainan (China) y Ho Chi Minh (Vietnam). Hasta que no se abrió la delegación de Seúl, Catalunya nunca antes había tenido representación política en Asia.

La estrategia de Catalunya para Asia se hará con "coordinación con las acciones impulsadas por el Estado" a través de las embajadas que España tiene en el mundo. Esta es una salvedad importante que nunca se mencionaba cuando la acción exterior de la Generalitat estaba en manos de partidos como Junts y ERC. Estos dos partidos consideraban que esta coordinación era, en realidad, una subordinación. En cambio, el president Illa defiende que las sinergias con la diplomacia española abrirán más puertas a Catalunya. Sobre todo ahora que en Barcelona y en la Moncloa hay gobiernos socialistas. "Sumando esfuerzos trabajamos más", dijo Illa en la presentación del plan.