Relación entre gobiernos
Los grupos de trabajo bilaterales sobre inversión del Estado en Catalunya no se han reunido en todo el año
Gobierno y Generalitat pactan más inversiones, mossos y jueces para impulsar la "cogobernanza" con Catalunya
Los acuerdos entre el Gobierno y la Generalitat en 5 claves: de las inversiones a los 'mossos' y jueces
Los dos grupos de trabajo pactados entre el Estado y la Generalitat para abordar la inversión del Gobierno en Catalunya no se han reunido en todo el año. Se trata, por un lado, de un espacio ya existente desde 2007 encargado de los análisis técnicos para el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut -que establece que el Estado debe invertir en Catalunya en infraestructuras una cantidad equivalente a su peso en el PIB estatal, con el objetivo de compensar el déficit histórico de inversiones- y de otro nuevo acordado el 24 de febrero para analizar la creación de un consorcio entre el Estado y la Generalitat en materia de inversiones.
Así lo ha revelado el Govern en respuesta a una pregunta parlamentaria de Junts publicada este martes en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). Sin embargo, la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, ha restado importancia a que no se haya producido un encuentro todavía y ha defendido que el historial de reuniones bilaterales desde que Salvador Illa es president demuestra que se han recuperado una relación fluida entre ambos gobiernos.
De hecho, ha recordado que se han reactivado las cuatro comisiones estatutarias, algunas de ellas tras años sin reunirse. La comisión Estado-Generalitat, ha puntualizado, se ha reunido dos veces en este mandato, en febrero y en julio de este año, así como la mixta de asuntos económicos, la de transferencias y la de infraestructuras. Además, ha subrayado los encuentros e interlocución frecuente entre el presidente Pedro Sánchezy el president Illa.
En cuanto a las que hacen referencia a las inversiones, Paneque ha argumentado que se citarán "en los próximos meses" y que hay que tener en cuenta que una de ellas se creó este mismo año.
