Podemos reta al Gobierno a vetar la enmienda del PP para alargar la vida de las nucleares pero Sumar asume que se votará

Podemos encuentra nuevos motivos para hacer oposición al Gobierno y reta a sus componentes, PSOE y Sumar, a vetar en el Congreso la enmienda introducida a la ley de movilidad sostenible y aprobada por el PP en el Senado para alargar las vidas de las centrales nucleares, suprimiendo la fecha definitiva de cierre que está a día de hoy vigente. Un veto que el Gobierno solo puede ejercer por razones presupuestarias, y que Sumar ya enfría, asumiendo que se terminará votando en el Congreso.

Así lo reclamó este lunes el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, en la habitual rueda de prensa de la formación junto a JuantXo López de Uralde, el coordinador de Alianza Verde, partido ecologista impulsado por Podemos. "Le decimos a PSOE y Sumar que tienen posibilidad de frenar esta enmienda en la Mesa del Congreso", advirtió el dirigente ecologista, que criticó la "maniobra por la puerta de atrás" del PP, equiparándola a otro caso. "El PP está utilizando una ley que nada tiene que ver con el tema que ellos quieren sacar para aprobar la prórroga a las centrales nucleares", abundó.

López de Uralde criticó que los populares "hicieron igual en con la protección del lobo, metiendo una enmienda en la ley contra el desperdicio alimentario", censuró. En aquella ocasión, la enmienda venía aprobada en el Senado y después se sometió a votación en el Congreso, donde se aprobó gracias a los votos de PP, Vox y PNV -y la abstención de Junts, ERC y EH Bildu- y fue incorporada al texto final, que también salió adelante a finales de marzo con esa modificación, excluyendo al lobo como especie protegida y permitiendo su caza, después de que la prohibición aprobada en la anterior legislatura provocara las protestas en el sector ganadero.

En esta ocasión, al igual que en el caso del lobo, la enmienda introducida por el PP no tiene a priori una afectación en los presupuestos, la única condición que puede alegar el Gobierno para vetar una enmienda ya aprobada por Las Cortes a través del Senado. El martes se reunirá la Mesa y será ese órgano el que tenga que decidir sobre qué hacer con la norma, que irá a votación este jueves en el Congreso.

En la rueda de prensa de Podemos, sí han querido presionar al ejecutivo asegurando que "el alargamiento de la vida de las centrales nucleares supondrá un aumento del gasto público, ya que habrá que hacer frente a una mayor cantidad de residuos radiactivos debido a ese alargamiento de la vida útil de las centrales. Y por lo tanto, según la Constitución española, no debería permitirse esta enmienda llegue al pleno del Congreso", detalló López de Uralde.

Sumar enfría el veto

Pero este veto no es algo fácilmente realizable, según ha admitido la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que en rueda de prensa en la sede del partido advirtió de que "la Mesa del Congreso no puede bloquear o vetar unas enmiendas que proceden de una Cámara soberana como es el Senado", puesto que "tiene un articulado en los supuestos que hay que justificar por la vía del gasto público".

Es decir, el socio minoritario de Gobierno asume la incapacidad para frenar esta modificación, y avanza que la polémica enmienda se someterá a votación en el Congreso. "Estamos entrando en una nueva pantalla política, un nuevo escenario en que ahora serán los grupos parlamentarios los qeu tengan que retratarse a la hora de votar", defendió Hernández.

La dirigente de Movimiento Sumar situó la presión en el PSOE, recordando que el cierre de las nucleares "está en el acuerdo de Gobierno". Este documento, firmado en octubre de 2023, establece que "un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa". En este sentido, la dirigente de Sumar advirtió de que "queremos que se produzca el cierre pactado, clarificando en tiempo y forma", y al mismo tiempo "queremos que esta ley de movilidad sostenible salga adelante".

Sánchez abre la puerta a la prórroga

Esta polémica se produce poco después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya dado una entrevista a El País donde abría la puerta a estudiar las propuestas encaminadas a aplazar el cierre de las nucleares si se garantiza la seguridad. "Si las propietarias de las centrales nucleares garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética, y no nos piden a los españoles que paguemos más impuestos para ellos hacer caja, pues estamos dispuestos a estudiar cuál es su alternativa, cuál es su propuesta", defendía el presidente de Gobierno.

Unas declaraciones muy criticadas por el coordinador de Alianza Verde: "Nos da la sensación de que el Gobierno ya tiene decidida dar la prórroga a las centrales nucleares, a pesar de las consecuencias que ello tendría en el proceso de transición energética, y podría ser que quisiera utilizar esta enmienda del Partido Popular para autojustificarse, diciendo que ellos no lo querían hacer", añadió López de Uralde.

En la misma rueda de prensa, Pablo Fernández insistió en la propuesta de Podemos para nacionalizar Repsol y deovlverla a manos del Estado. "Hay que convertirla en una empresa pública de energía que sirva para hacer todo lo contrario a lo que se ha hecho hasta ahora, para impulsar una transición energética real y efectiva, luchar contra el cambio climático e intervenir en el mercado y garantizar precios justos, así como la lucha contra los abusos del oligopolio privado".