El PSOE insiste en reformar el sistema de financiación pero evita valorar el plan de ERC sobre el IRPF

ERC ha decidido aplazar hasta el primer semestre de 2026 el debate de la proposición de ley que registró en el Congreso para que Catalunya recaude íntegramente el IRPF. Un gesto que, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, obedece a un acuerdo con el PSOE en el marco de la negociación sobre el nuevo sistema de financiación. No obstante, los socialistas evitan pronunciarse sobre las conversaciones con los republicanos catalanes, aunque insisten en que es necesario reformar un sistema que lleva 11 años caducado. "Una vez más tiene que venir el PSOE a ponerle solución", ha dicho este lunes la secretaria de Política Económica del PSOE, Enma López.

Este martes se debatirá en el Congreso una iniciativa de ERC sobre medidas fiscales para combatir la especulación inmobiliaria. Los republicanos han decidido dar prioridad a esta proposición de ley y dejar para el próximo periodo de sesiones, que comenzará en febrero, la norma que permitiría a Catalunya recaudar el IRPF. El respaldo del PSOE a este texto es una condición indispensable para que ERC apoye el nuevo modelo de financiación que proponga el Gobierno de coalición.

Fuentes de ERC explican que este aplazamiento está pactado con el PSOE y que las negociaciones avanzan. Preguntada por esta cuestión, López ha preferido "no comentar" las negociaciones que están sobre la mesa. "Lo que sí que puedo decir es que lleva 11 años con un sistema caducado, es algo en lo que todos estamos de acuerdo, que hay que hacer una reforma y que hay que modernizarlo, pero de nuevo tiene que venir el PSOE precisamente a ponerse manos a la obra y ver cómo meterle mano", ha aseverado en declaraciones a la prensa en Madrid.

Como viene ocurriendo desde hace meses, López ha hecho hincapié en que este nuevo sistema supondrá "más financiación para todas las comunidades autónomas" y que se priorizarán varios asuntos: "la solidaridad dentro de todos los territorios; la singularidad específica de cada uno de ellos, por ejemplo la capitalidad o lo que pueda suponer la insularidad o la despoblación". "Es algo que lleva 11 años caducado y que de nuevo tiene que venir el PSOE a ponerle solución", ha concluido.