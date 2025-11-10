El PP catalán recrimina a Junts que rompa con Sánchez y no abandone los puestos en empresas e instituciones públicas

En la sede del PP catalán, en la calle de Urgell de Barcelona, no terminan de creerse la ruptura de Junts con el PSOE, pese a que las amenazas y exigencias de su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, han subido de tono en los últimos días al reclamar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aclare cómo piensa seguir gobernando en minoría. "Si lo que han anunciado lo cumplen o no, lo veremos durante el pleno de esta semana", ha afirmado el secretario general del PPC, Santi Rodríguez, en rueda de prensa. El dirigente popular considera que las votaciones previstas en la Cámara Baja serán un buen termómetro para comprobar si los posconvergentes han dejado realmente solo a Sánchez. "Si no, la pérdida de mayoría parlamentaria no tendrá ningún efecto", ha dicho.

Aun así, el Ejecutivo someterá a votación dos proyectos de ley que cuentan con el apoyo de Junts en virtud de acuerdos firmados con el PSOE: la ley de movilidad sostenible y la ley de atención a la clientela. Rodríguez no se ha pronunciado sobre qué papel deberá jugar Junts en la votación de estas dos normas, pero sí ha pedido que rompa "con todas las consecuencias". Por eso, ha sido especialmente crítico con el hecho de que la ruptura con el PSOE por parte del partido de Carles Puigdemont no implique abandonar todos los puestos que ostenta en empresas e instituciones públicas con consejeros, como Aena, RNE, enagás o Renfe. "Una ruptura que luego no se materializa en otros ámbitos [en referencia a los acuerdos de Junts con el PSC en algunos municipios] puede tener una explicación, pero no la tiene que mantengan representantes en empresas públicas; esto nos hace dudar de hasta qué punto es una ruptura real".

La moción de censura

Los populares creen que la única posibilidad de que Sánchez adelante las elecciones es que Junts cumpla "de verdad" su anuncio del bloqueo. "De eso dependerá que Sánchez se vea en la tesitura de convocar anticipadas", ha sostenido Rodríguez, pese a que el Gobierno descarta que este nuevo escenario sin mayoría parlamentaria vaya a suponer un cambio en el guion del jefe del Ejecutivo, que es agotar la legislatura.

Desde el PPC, además, aseguran que no existe ningún tipo de canal de diálogo con los posconvergentes para una eventual moción de censura con PP, Vox y Junts, que sería otra forma de forzar una disolución de las Cortes. "No hay ningún tipo de negociación al respecto", ha apuntado con contundencia el dirigente popular, aunque sí ha reconocido que hay conversaciones para las iniciativas que están "encima de la mesa", tanto del Congreso, como del Senado.

Dos años de la investidura de Sánchez

Coincidiendo esta semana con los dos años desde la investidura de Sánchez, el PP catalán ha vuelto a reprochar al Gobierno que siga sin aprobar los presupuestos, una crítica que también extienden al president de la Generalitat, Salvador Illa. A su juicio, esta situación refleja un escenario de "parálisis" que no aporta "nada positivo" a los catalanes y que, además, genera más "división y segregación" entre los españoles.

"Los únicos beneficiarios de esa investidura han sido los separatistas", ha subrayado el secretario general del PPC, que ha insistido en que el actual Ejecutivo "debe poner fin a su mandato". "Está marcado por la sombra de la corrupción en todo su entorno: familiar, del partido, del Gobierno y de instituciones del Estado, como el fiscal general, que se sienta en el banquillo de los acusados", ha remachado.