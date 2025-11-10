Orriols se plantea sacar Ripoll del sistema comarcal de recogida de residuos

La alcaldesa de Ripoll Sílvia Orriols (Aliança Catalana) ha planteado la desvinculación del municipio de la recogida conjunta comarcal de basuras al presidente del Consell del Ripollès, Amadeu Rosell (ERC). La negativa de los partidos de la oposición a aprobar las ordenanzas fiscales, que se escenificó en el pleno extraordinario del pasado lunes, ha precipitado la búsqueda de una alternativa por parte de Orriols, que está especialmente molesta con los portavoces de ERC, Chantal Pérez, y PSC, Enric Pérez, que le tumbaron la propuesta, y que a la vez son vicepresidenta primera y segundo respectivamente del ente comarcal. Orriols considera que el hecho de ni siquiera permitir la aprobación con la abstención, ha sido un «chantaje» contra el trabajo de su gobierno, y que en la historia del consistorio nunca había pasado nada similar.

Tres empresas del sector de la recogida elaborarán un presupuesto del coste que tendría para Ripoll que se hicieran cargo del servicio, que por ahora agotará su plazo hasta junio del año que viene. En caso contrario el municipio tendría que pagar penalizaciones. A partir de entonces, y pese a estar gobernando en minoría, Orriols se plantea salir del sistema común de la comarca «y más aún si sigue la beligerancia de estas dos personas, porque no me la jugaré a estar cada año así». La congelación de la tasa de basuras del curso próximo afectará a que en las ordenanzas de 2027 la subida sea de entre un 8 o un 9%, en lo que considera una jugada política teniendo en cuenta que aquel año habrá de nuevo elecciones municipales.

La respuesta que recibió Orriols por parte de Amadeu Rosell fue de buscar un consenso. La alcaldesa afirma que «se comprometió a buscar fórmulas para mantener el mismo servicio pagando lo mismo que nos ha costado este año». El mismo Rosell confirma este extremo, y considera que hay que buscar un punto de encuentro con Ripoll, que en definitiva es el pueblo más grande de la comarca, y quien acaba asumiendo una cifra superior al 36% del coste total de los servicios de recogida, tratamiento de residuos y vertedero.

En caso de que alguna vez hubiera una ruptura entre la capital de comarca y el resto de pueblos, Rosell dice que «sería un desastre tanto para el Consell como para el resto de municipios», aunque espera poder mantenerlo en las condiciones actuales.

El pleno extraordinario que convocó el equipo de gobierno de Ripoll para el pasado lunes, era la última opción para modificar las tasas, que tenían el 6 de noviembre como fecha límite. En cambio, el resto de precios públicos pueden modificarse durante todo el año. Orriols también se plantea vincular el servicio de recogida a través de la empresa pública municipal Somasrsa, siempre que se encuentre una fórmula que cueste lo mismo o sea más económica que la comarcal. La imposibilidad de sacar adelante en solitario algunos cambios por parte de Aliança Catalana, tiene en el horizonte las elecciones de aquí a un año y medio, donde las percepciones actuales es de aumento en la intención de voto hacia el partido que actualmente ya gobierna Ripoll.