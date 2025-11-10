Mazón, a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el día de la dana: "Es lo de siempre, por lo de la foto”

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se justificó sobre las contínuas llamadas que recibía el 29-O ante la periodista Maribel Vilaplana con el comentario: "Es lo de siempre, por lo de la foto”, según la declaración de la consultora de comunicación cuya transcripción se ha notificado hoy a las partes. Las declaraciones se graban pero no se notifican, para evitar que se filtren a los medios de comunicación. Únicamente se facilita una transcripción a las partes personadas, que pueden consultar los vídeos de las declaraciones en el juzgado de Catarroja, pero sin poder grabar el archivo de imagen y video.

Vilaplana no recordaba en qué momento exacto Mazón le profirió esa frase pero que ella interpretó que era por algún evento en que querían que él estuviera y decidió no estar. Un comentario que la periodista aseguraba recordar porque se produjo un debate o rifirrafe, en el que ella asegura que le dijo a Mazón: “Os habéis vuelto influencers, tenéis una obsesión por los tik toks, y por Instagram”. Explicó a preguntas de la jueza que entendió que "querían que estuviera en algún sitio y él no quería ir o cree que no enía que ir" a lo que ella le recriminó la "manía tenían de publicarlo todo, con ese afán de protagonismo, que no sabía hasta que punto eso era bueno", lo que abrió un debate que duró muy poco porque volvió a levantarse.

De la transcripción de la declaración de Maribel Vilaplana también confirma que la intensidad de las llamadas que recibió el presidente de la Generalitat Carlos Mazón el 29-O "comienza cuando ya habían acabado de comer y estaban hablado de sus discursos, y ella le explicaba cómo ordenar un discurso porque la conversación derivaba a eso. Que lo hizo de manera altruista". "Sería sobre las 17 horas y 17.15, que él se ausenta de forma más continuada, se va ausentando y vuelve, porque el volumen de llamadas incrementa".

La hora asegura que había podido acotarla para su declaración porque "con el tiempo, revisando el WhatsApp" se dió cuenta de que "hay un desfase horario con la versión de la Generalitat. Que luego vio que cuando manda el mensaje a su exmarido [para que recogiera al hijo de ambos] no eran las 16.15 sino las 17.15 horas". Y añade que "es justo a esa hora cuando Mazón empieza a recibir muchas más llamadas". Y asegura que aprovecha ese momento "porque él [Mazón] está ocupado para mandar el mensaje" a su exmarido. Que lo envía, asegura, "a las 17.36 horas". Y en ese momento Mazón está atendiendo llamadas. Y asegura, según la transcripción, que "en ningún caso cogí el teléfono delante de él".