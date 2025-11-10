Junts pide un plan específico contra la multireincidencia para las comarcas de Girona

Alcaldes y representantes de Junts han comparecido este lunes en rueda de prensa ante la nueva comisaría de Can Burrassó, en Girona, para reclamar más recursos policiales y judiciales para hacer frente a la multireincidencia. El partido se muestra preocupado, especialmente después de las declaraciones de la consejera de Interior, Núria Parlón, que hace un mes afirmó que este tipo de delincuentes se habían trasladado a las comarcas gerundenses a raíz de la presión policial y de los dispositivos Kanpai desplegados en otras zonas.

El tren como medio de transporte ha favorecido que algunos de estos delincuentes se muevan desde el área metropolitana hacia otros puntos de las comarcas gerundenses, como una nave ocupada en Celrà. El partido también reclama al PSOE que desencalle la nueva ley contra la multireincidencia que propuso precisamente Junts y que lleva meses encallada. Un hecho que anunció el gobierno español la semana pasada después de la ruptura de los de Carles Puigdemont con el gobierno de Pedro Sánchez.

La teniente de alcalde de Girona, Gemma Geis, ha asegurado que las declaraciones hechas a raíz de la inauguración de la comisaría "nos preocuparon mucho en su momento, porque eran afirmaciones de la propia consejera, y nosotros pedimos que haya un plan específico e integral también para Girona y su demarcación. Si la propia consejera afirma que se produce este movimiento de los multireincidentes a raíz de los efectos de la acción contra la multireincidencia en Barcelona, pues aquí también hace falta".

Geis también ha pedido que se les informe con datos concretos sobre qué se ha hecho y qué se está haciendo respecto a los multireincidentes. Al mismo tiempo, ha explicado que los mismos agentes de policía reclaman cambios y más presión: "Nos explican que han detenido a esta persona 60 veces, 70 veces, y eso también es un motivo de ineficacia y de desmotivación, muchas veces, para los propios cuerpos y fuerzas policiales." Finalmente, ha añadido que es un tema que se debe abordar porque "la ciudadanía nos lo pide, desde el rigor, sin caer en el alarmismo y con serenidad".

En el acto, donde también estaban presentes el alcalde de Figueres, Jordi Masquef; la presidenta de la Veguería y diputada en el Parlament, Maria Àngels Planas; el alcalde de Quart, Ferran Rodero, y la teniente de alcalde de Salt, Fanny Carabellido, se ha reclamado este plan específico para la provincia de Girona.

16 multireincidentes con más de 250 antecedentes

El alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha aportado cifras: "En la ciudad tenemos seis multireincidentes, por tanto, 16 personas disruptoras de la buena convivencia y del buen vecindario de Figueres, que acumulan más de 250 antecedentes." Por eso ha defendido que hay que "abordar este problema desde una órbita integral, de manera seria y rigurosa, sin entrar en populismos ni en soluciones mágicas, y eso pasa porque desde la Consejería se vuelquen más esfuerzos".

Masquef ha subrayado que "Girona no es una demarcación de segunda categoría" y ha recordado que es "la única que no tiene dos regiones policiales, a diferencia de Tarragona, Barcelona y Lleida", en referencia a la demanda histórica de una segunda Región Policial para el Alt Empordà.

También ha denunciado que muchas veces la falta de efectivos de los Mossos d'Esquadra obliga a las policías locales a "paliar esta falta de efectivos", aunque "la seguridad ciudadana no es competencia de los cuerpos locales". Además, ha lamentado la situación judicial, afirmando que muchos ciudadanos "no pueden entender que delincuentes que cometen, por ejemplo, hurtos, salgan por la otra puerta al cabo de dos horas. Eso es incomprensible para cualquier persona normal."

Por este motivo, ha reclamado que "se dé más músculo a las instancias judiciales, porque esta gente tiene que pasar a disposición judicial y ser juzgada por los ilícitos que comete. Si no, nos encontramos —como nos dicen muchos abogados y procuradores— que personas que cometen hurtos o robos no tienen señalada la fecha de la vista hasta cabo de 10 o 12 meses, o incluso un año, y eso la ciudadanía no lo entiende".

Finalmente, el alcalde de Quart, Ferran Rodero, ha recordado la situación de municipios como el suyo, que dependen exclusivamente de los Mossos d'Esquadra, y ha pedido que el cuerpo no sea solo "reactivo", sino también preventivo. Según ha dicho, hay que hacer que los agentes no se desplacen a los municipios solo cuando hay un hecho delictivo, sino también para prevenirlo y hacer más presión en el territorio. Con todo, Rodero ha asegurado que hacen "esfuerzos ingentes" y tanto él como el resto de representantes de Junts han dado apoyo a la policía y el trabajo que llevan a cabo en la provincia.

"Al fin y al cabo, lo que quiere la ciudadanía es poder caminar tranquilamente por la calle; pero cuando te tiran del bolso o te roban el teléfono móvil, eso genera mucha sensación de inseguridad", ha subrayado Gemma Geis. "Desde los municipios estamos intentando luchar contra esta lacra, pero necesitamos todos los medios, toda la colaboración y estar unidos", ha dicho Masquef, en referencia a la demanda que hacen a Interior.