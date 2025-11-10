Junts cree que ERC debería "plantarse" tras dilatar la ley para que Catalunya recaude el IRPF: "Sánchez incumple"

Junts cree que el retraso en la tramitación de la ley para que Catalunya recaude el IRPF refuerza su decisión de romper con el PSOE. Después de que este diario haya publicado que la proposición de ley que ERC registró en septiembre en el Congreso no se debatirá hasta 2026, los posconvergentes consideran que el partido liderado por Oriol Junqueras debería seguir sus pasos y "plantarse".

"Es la típica estrategia de Sánchez: pelota hacia delante. Hace lo mismo con ERC que con nosotros, por este motivo hemos dicho basta", ha afirmado el vicepresidente de la formación, Antoni Castellà, en declaraciones a EL PERIÓDICO, dos semanas después de anunciar la retirada de su apoyo al PSOE por los incumplimientos pendientes. A pesar de que ERC ha explicado que se trata de un retraso pactado con los socialistas, Castellà cree que es una demostración más de que Sánchez "incumple".

El partido de Junqueras tiene derecho a que se debata una norma suya en cada período de sesiones de la Cámara y en el actual, que finaliza en diciembre, podría pedir que se aborde este texto. Sin embargo, los republicanos han decidido priorizar otra proposición de ley y aplazar esta, como mínimo, hasta 2026. Desde la dirección de la formación aseguran que la decisión es fruto de un "acuerdo" y que la negociación sobre la nueva financiación sigue adelante, pero para Junts es una demostración de que no habrá acuerdo.

"Esta ley es muy sencilla, es el mínimo del mínimo, si esto ya se aplaza hasta 2026, es poco creíble que se cumpla con el nuevo modelo de financiación", recuerda Castellà, que considera que los socialistas usan la estrategia del "palo y la zanahoria" para ganar tiempo. "Es el momento de plantarse. ERC se tiene que plantar, ha quedado demostrado que Sánchez incumple", ha zanjado el vicepresidente posconvergente.

El PP lo celebra

Por otra parte, el PP catalán también interpreta que el aplazamiento de los avances en la financiación singular podría hacer que la propuesta quede encallada entre legislaturas y no llegue a materializarse, algo que en su caso ven como una oportunidad. El secretario general del partido, Santi Rodríguez, ha considerado que cuanto más lejos esté esta "meta" -en alusión a la recaudación del 100% de los impuestos por parte de la Agència Tributària de Catalunya-, "más fácil" será que se produzca un cambio de Gobierno y, con él, "una reorientación" de este modelo, que considera que "no es acertado".

"Se trata de un cupo que se pretende implantar al margen de la ley de financiación de las comunidades autónomas. Debe abordarse mediante un debate con el conjunto de las autonomías", ha señalado en una rueda de prensa. Los populares sostienen, además, que no es "positivo" fragmentar la Hacienda estatal, porque -afirman- generaría "ineficiencia", dificultaría la "lucha contra el fraude" y tendría "efectos negativos" sobre los contribuyentes.