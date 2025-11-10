El PSC celebra que ERC aplace el debate sobre el IRPF para pactar primero el nuevo modelo de la financiación

El PSC celebra que el calendario de ERC y el suyo propio en materia de financiación se acompasen. Los socialistas consideran que la decisión de los republicanos de posponer hasta 2026 el debate en el Congreso de la ley para que Catalunya recaude su IRPF es fruto del "buen trabajo" que están llevando a cabo las dos partes para centrarse primero los ejes sobre los que pivotará el nuevo modelo singular. Eso sí, lo que ha esquivado el partido de Salvador Illaes fijar en el calendario cuándo habrá fumata blanca, pese a que los negociadores de ambos partidos trabajan con el horizonte de que se cierre el acuerdo antes de que acabe el año.

"Nuestra interpretación es que la decisión de ERC es fruto de una realidad concreta, del buen trabajo que estamos haciendo para avanzar hacia un buen modelo que tiene muchas singularidades y complejidades", ha asegurado la portavoz del PSC, Lluïsa Moret. La dirigente ha subrayado que en estos momentos están "centrados" en definir el modelo y que esto, y no el calendario, es lo más relevante. "Tenemos que huir de hablar de temporalidades", ha defendido.

La reunión de la semana pasada entre los negociadores de las dos formaciones en el Parlament ya dio síntomas de que las conversaciones prosperan, aunque siempre pendientes también del plácet del ministerio de Hacienda, que está todavía a expensas de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Moret no ha dado detalles, sin embargo, de si ya se han resuelto algunos de los puntos que generan tiranteces con el partido de Oriol Junqueras, como los criterios que se utilizan en el cálculo de los recursos para asegurar que se cumple con el principio de ordinalidad.

Dos etapas de negociación

"Estamos trabajando intensamente para cumplir con los acuerdos del pacto de investidura", ha vuelto a insistir la portavoz del PSC, que ha añadido que para ello se necesita "tiempo" para alcanzar una entente "sólida y solvente". Una cosa es, ha precisado, el modelo y las herramientas estructurales sobre las que se debe sustentar, y la otra las medidas vinculadas a la fiscalidad y la recaudación de impuestos, el marco de la proposición de ley que ERC ha decidido postergar en el Congreso.

La portavoz del PSC también ha emplazado a Junts a reflexionar sobre su ruptura con el PSOE y su negativa a negociar los presupuestos generales del Estado. "Cualquier iniciativa o intención de cuestionar y dificultar al Gobierno de Pedro Sánchez supone poner por delante intereses partidistas y no intereses que tienen que ver con las necesidades de la gente", ha espetado.