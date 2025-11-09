Vox pide "prudencia" en las negociaciones sobre el nuevo presidente valenciano y rechaza "un circo mediático"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este domingo que su formación no quiere participar en un "circo mediático" y que, por ello, negociará "con discreción" con el PP en la Comunitat Valenciana el relevo de Carlos Mazón al frente del gobierno autonómico. Los votos del partido de extrema derecha son decisivos para que los populares puedan investir a un nuevo presidente.

En declaraciones a los periodistas antes del acto 'Primero nuestros vecinos' organizado por Vox en Mataró (Barcelona), Garriga ha reclamado al PP que elija cuanto antes quién será su candidato a sustituir a Mazón para que Vox pueda hablar con él sobre "las estrategias políticas que permitan avanzar en la recuperación de Valencia". Así, ha dicho entender la "inquietud" y el "interés mediático" sobre esta cuestión, pero ha añadido que Vox se guiará por el principio de "prudencia" y no por la "presión mediática".

Los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, abrieron el pasado martes el proceso para sustituir a Mazón con una llamada telefónica en la que apostaron por la estabilidad, alejando así la posibilidad de un adelanto electoral. Ignacio Garriga, que además de secretario general de Vox es presidente de su grupo parlamentario en el Parlament de Catalunya, forma parte de este proceso negociador.

El "falso relato" de la moción de censura

En referencia a una posible moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido no "generar esa ilusión en los españoles" porque, dice, los que podrían haberla presentado no tienen interés en hacerlo. Así, ha asegurado que ni el PP ni Junts quieren presentar una moción de censura y cree que no hay que "mentir a los españoles" sino que se debe hacer una oposición al Gobierno 365 días al año.

"Nuestra responsabilidad es no contribuir a ese falso relato de la moción de censura y sí centrarnos en denunciar cómo ha robado el socialismo", ha criticado. Además, ha afirmado que el objetivo de su formación es "desgastar al gobierno de la nación en los tribunales" motivo por el cual, ha recordado que están personados en todas las causas que se han abierto.