Feijóo vuelve a confiar en Sirera como candidato en Barcelona y le da un espaldarazo ante el PP con una nueva junta local

El líder del PP de Barcelona, Daniel Sirera (Badalona, 1967), será el candidato del partido a las próximas elecciones municipales, previstas para 2027. Aunque hace meses que él mismo se había postulado como alcaldable, la cúpula nacional ha despejado cualquier duda al darle plenos poderes para pilotar la puesta en marcha del partido en la capital catalana de cara al próximo ciclo electoral. Esta semana, la dirección provincial ha avalado la creación de una nueva junta local en Barcelona, presidida por Sirera, que centralizará la estrategia y la coordinación del PP en la ciudad.

El movimiento responde a una directriz de Alberto Núñez Feijóo, que considera Barcelona un territorio determinante para el crecimiento del partido, y clave no solo para las elecciones municipales, sino para un eventual adelanto de las elecciones generales. El objetivo, explican fuentes de la formación a EL PERIÓDICO, es que Sirera rearme el partido en la ciudad más grande del territorio -con 1,7 millones de habitantes- y que el edil gane peso dentro de la estructura ejecutiva del PP catalán -hasta ahora no tenía un cargo orgánico en Catalunya, pero sí en el partido a nivel nacional-. El nombramiento supone además un espaldarazo a su candidatura para que llegue con músculo político a la próxima cita con las urnas y una constatación más de la confianza que la cúpula nacional tiene en él.

La nueva junta local se convertirá en el principal órgano de decisión del PPC en Barcelona, que se reunirá trimenstralmente con la misión de ordenar la estructura del partido, definir la estrategia política y reforzar su implantación en los barrios. En la práctica, funcionará como una ejecutiva propia en la capital catalana, con capacidad para marcar la línea política sin pasar por el filtro de la dirección provincial. Por eso, el nuevo órgano otorga a Sirera una mayor autonomía respecto al presidente provincial de Barcelona, el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que mantendrá el control del resto de la provincia. En el partido, algunos miembros interpretan este movimiento como una "desautorización" implícita a Reyes, ya que, según varias fuentes del PPC, la creación de la junta no fue consensuada con él, sino simplemente comunicada una vez tomada la decisión.

Feijóo y Sirera en un mitin del PP en Barcelona. / TONI ALBIR

Este movimiento se valora como el enésimo espaldarazo de Feijóo a Sirera. Ya hace meses que Sirera se había postulado como candidato en 2027 y dentro del PP catalán se daba por hecho que el dirigente nacional volvería a apostar por él, como ya hizo en 2023, cuando el partido buscaba un relevo para Josep Bou. Feijóo llamó personalmente a Sirera, que se encontraba entonces en València ejerciendo como jefe de gabinete de Carlos Mazón, antes de que fuera investido president de la Comunitat Valenciana. Sirera aceptó y volvió a Catalunya, su tierra natal y que lo vio curtirse políticamente, ya que fue concejal, diputado, senador y presidente del PPC, por una corta etapa (entre 2007 y 2008).

Vía directa con Feijóo

Con sus votos convirtió en alcalde al socialista Jaume Collboni para evitar que lo fuera Xavier Trias (Junts), vencedor en las urnas. La incógnita sobre si Feijóo intervino para avalar la operación sigue planeando: algunos dirigentes del PPC lo dan por seguro, pero en el entorno de Sirera insisten en que tuvo plena libertad para decidir. Sea como sea, él fue protagonista, por sorpresa, de aquella investidura. Desde entonces, la dirección nacional lo ha ido arropando con nuevas responsabilidades -como con su entrada en la ejecutiva del PP o la creación de la junta local-, mientras entre los populares catalanes crece el malestar por su sintonía con la cúpula estatal.

En algunos sectores del PP catalán temen que esa proyección responda a un movimiento pensado para situarlo como alternativa a Alejandro Fernández en el próximo congreso del partido en Catalunya, pues Sirera es hombre de confianza de Génova con vía directa con Feijóo y Miguel Tellado, secretario general del PP. Fuentes cercanas al edil aseguran que no es una posibilidad y que su única "prioridad" es quedarse en el ayuntamiento.

Sirera con Miguel Tellado, secretario general del PP. / ACN

El nombramiento de Sirera como redactor de la ponencia estatutaria en el último congreso nacional ya fue una declaración de intenciones, pues Feijóo le encomendó la tarea organizativa del cónclave, junto a la presidencia, que recayó en el alcalde de Badalona y expresidente del PPC, Xavier García Albiol, que también confirmó hace unos meses que repetiría como alcaldable. En ese mismo congreso, Sirera entró además en el Comité Ejecutivo Nacional, un puesto que, en su caso y en el de Juan Fernández -portavoz del PPC en el Parlament-, fue designado a dedo, ya que ninguno de los dos ocupa cargos orgánicos.

Feijóo y Sirera. / FERRAN NADEU / EPC

La lucha contra la "inseguridad"

En el tiempo que lleva en el ayuntamiento, ha tratado de marcar perfil propio presentándose como una persona de "orden" y "consenso", recorriendo las calles de Barcelona para explicar su proyecto, centrado en combatir la "inseguridad" en la capital, con la reclamación de más presencia policial y una atención especial a la lucha contra la ocupación de viviendas. Para visibilizar esta última causa llegó a poner en marcha la famosa 'oficina antiokupa móvil', una caravana con la que recorría la ciudad asesorando a vecinos afectados por este tipo de usurpaciones. Una idea que hace poco le copió también el PP de Vitoria.

La 'oficina antiokupa móvil' de Sirera. / ACN

A su activismo presencial suma una intensa actividad digital en las redes sociales, donde denuncia la gestión de Collboni como forma de oposición. Este estilo de hacer política, muy personalista, genera recelos en parte del PPC, que le reprocha "ir por libre" y no coordinarse con el partido en otras cuestiones, además de criticarle que prescinda de las siglas del partido en los actos que organiza, como hacen, por ejemplo, los alcaldes Albiol y Reyes. El malestar ha ido creciendo al compás de las nuevas responsabilidades que Sirera ha asumido en el último año de la mano de Génova. Un dirigente del PP catalán llegó a definir el escenario como una "guerra contra Sirera".