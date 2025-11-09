El PP mantiene su ventaja y Vox roba votos al PSOE, según la encuesta de El Mundo-Sigma Dos

El PP ganaría las próximas elecciones con el 33,6% de los votos, 6,2 puntos más que el PSOE, que se quedaría con el 27,4%, mientras que Vox alcanzaría un 16,2% de los sufragios y captaría a cerca de 240.000 votantes de PSOE y Sumar, según una encuesta de Sigma Dos que publica este domingo el diario 'El Mundo'.

Esta estimación de votos se transformaría en 144 escaños para el PP, frente a los 137 actuales; en 110 para el PSOE, en comparación con los 121 que tiene ahora en el Congreso; y en 55 para Vox, que obtendría su máximo histórico con 22 diputados más que los que tiene en la actualidad.

El resultado del PP en este barómetro de noviembre es, no obstante, dos décimas menor que el mes pasado y el peor resultado del panel de Sigma Dos para 'El Mundo' del partido que preside Alberto Núñez Feijóo desde las elecciones del 23 de julio de 2023, debido a que casi 1,1 millones de personas ahora votaría al líder de Vox, Santiago Abascal, según explica el diario.

La estimación de voto del PSOE es dos décimas mayor que en octubre, que suponen un escaño más respecto al mes anterior, aunque sigue perdiendo votantes a la derecha, que ya no sólo van al PP sino también a Vox.

Según el panel, los votos socialistas que irían a Vox alcanzarían el 2,5%, frente a menos del 0,6% de octubre, lo que supone unos 195.542 electores.

Además, un 1,3% de votantes de Sumar (39.585 de papeletas) también depositaría ahora su confianza en Abascal, según la encuesta.

El partido que lidera Yolanda Díaz perdería un diputado, según el panel de noviembre, y un 24,2% de sus votantes depositaría ahora su confianza en Podemos, mientras que otro 13,7% lo haría en el PSOE.

El sondeo se realizó entre los pasados 30 de octubre y 6 de noviembre con una muestra de 1.558 entrevistas.