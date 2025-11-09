Cara al sol, saludos fascistas y gritos de "Arriba España": decenas de jóvenes desafían en Sevilla la ley de Memoria

Decenas de brazos haciendo el saludo fascista, gritos de "Una, grande y libre" y el 'Cara al sol' a plena voz. Esta es la escena que se pudo ver en el centro de Sevilla el pasado viernes por la noche, durante un homenaje convocado por la Falange en recuerdo de "los caídos". Un acto al que acudieron más de medio centenar de asistentes, en su mayoría jóvenes.

La convocatoria fijaba "una santa misa y homenaje a los primeros caídos de la Falange sevillana" en la iglesia de Santa María la Real. Sin embargo, los vídeos que ha publicado esta formación fascista en redes sociales muestra a los asistentes en mitad de la calle San Vicente entonando brazo en alto el 'Cara al sol' y gritando consignas como "España: una, grande y libre".

"Esto es un sufrimiento gratuito para todas las víctimas. Con actos así se sigue ahondando en la herida", apuntó a este periódico Paqui Maqueda, presidenta de la asociación Nuestra Memoria. "Ese grupo político, con su crueldad, contribuyó a la matanza fundacional del régimen. Fue un pilar fundamental de la represión, por eso no se entiende cómo se pueden seguir celebrando exaltaciones de este tipo".

"Este es un acto de clara exaltación de la violencia y del golpe del Estado de 1936. ¿Alguien se imagina que un grupúsculo llamado Juventudes Hitlerianas se dedicara a homenajear en Alemania a Hitler? ¿Se prohibiría, no?", se preguntó el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, días antes del evento.

"Este acto es contrario a la ley estatal de Memoria Democrática en su artículo 38.1 y a la andaluza en su 32.12", expuso García. "Si nada lo impide, esto se va a celebrar en Sevilla", subrayó el portavoz andalucista. Y sí: al final se vieron los saludos fascistas en pleno centro de la ciudad.