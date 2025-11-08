Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cargas policiales

Tres detenidos en una manifestación neonazi de 'Núcleo Nacional' en Madrid

La Policía Nacional ha intervenido con varias cargas para dispersar la protesta autorizada bajo el lema “Contra la impunidad de los políticos corruptos”

Manifestación nacionalista, a 8 de noviembre de 2025, en Madrid.

Manifestación nacionalista, a 8 de noviembre de 2025, en Madrid. / EP

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Agentes de la Policía Nacional han detenido este sábado a tres personas durante una manifestación convocada por el grupo neonazi 'Núcleo Nacional' frente al Congreso de los Diputados, en pleno centro de Madrid, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno.

Durante la protesta, que contaba con autorización, alrededor de los 700 asistentes han lanzado insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, han entonado himnos fascistas como el Cara al sol y han coreado consignas xenófobas.

La marcha celebrada bajo el lema 'Contra la impunidad de los políticos corruptos', que comenzó en torno a las 19:00 horas, ha reunido a decenas de simpatizantes de esta organización que se autodefine como nazi. Ante la presencia de símbolos y cánticos de carácter fascista, unidades de la UIP (Unidad de Intervención Policial) han acudido para controlar la situación.

Manifestación nacionalista, a 8 de noviembre de 2025, en Madrid (España). La marcha, convocada por Núcleo Nacional en el marco del Noviembre Nacional 2025, ha partido desde la Plaza de Murillo hasta el Congreso de los Diputados. 08 NOVIEMBRE 2025;MANI;PRONTESTA;CONCENTRACIÓN;NACIONALISMO;NACIONALISTAS;NÚCLEO NACIONAL; Fernando Sánchez / Europa Press 08/11/2025. Fernando Sánchez

Manifestación nacionalista, a 8 de noviembre de 2025, en Madrid. / EP

Tras varios momentos de tensión y varias cargas policiales, los manifestantes se han dispersado y la calle ha quedado despejada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
  2. El rey Juan Carlos desvela su ruptura con Felipe VI: 'Renunciar a mi herencia significa que tú me rechazas
  3. El Gobierno desbloquea la ley contra la multirreincidencia de Junts pese a temer un varapalo de la izquierda
  4. El tribunal de Estrasburgo se inclina por sentenciar que el Supremo vulneró los derechos de Sanchez, Turull y Junqueras
  5. Al marginar a sabiendas al Ministerio de Hacienda el Supremo asume condenar al fiscal general del Estado como 'falso culpable
  6. El juez del Supremo destaca la relevancia de la confesión de Aldama porque no es 'autoexculpatoria' y asume 'su propia responsabilidad
  7. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  8. Estrasburgo declara que no se violaron los derechos de Junqueras, Sànchez o Turull por el 'procés

Tres detenidos en una manifestación neonazi de 'Núcleo Nacional' en Madrid

Tres detenidos en una manifestación neonazi de 'Núcleo Nacional' en Madrid

Vicent Mompó sobre Diana Morant: "Es igual tenerla a ella en el Gobierno que a una escoba"

Vicent Mompó sobre Diana Morant: "Es igual tenerla a ella en el Gobierno que a una escoba"

Juanma Moreno pide al PP "huir de la política del odio" y "redoblar esfuerzos" para alcanzar una "mayoría estable"

Juanma Moreno pide al PP "huir de la política del odio" y "redoblar esfuerzos" para alcanzar una "mayoría estable"

La ley de nacionalidad saharaui congelada por el 'no' del PSOE

La ley de nacionalidad saharaui congelada por el 'no' del PSOE

Vox vuelve a utilizar Valencia como laboratorio para endurecer sus pactos con Feijóo

Vox vuelve a utilizar Valencia como laboratorio para endurecer sus pactos con Feijóo

Qué pasa si Susana Polo, ponente de la sentencia del fiscal general del Estado, se decanta por su absolución

Feijóo, en manos de un Vox que mira con fuerza a los barrios obreros

Feijóo, en manos de un Vox que mira con fuerza a los barrios obreros

El independentismo se manifiesta en Perpinyà en defensa de los "Països Catalans"

El independentismo se manifiesta en Perpinyà en defensa de los "Països Catalans"