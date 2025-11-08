Illa augura que conseguirá pactar la financiación y los presupuestos: "Llegaremos a buen puerto"

Quedan solo dos meses para el 2026 y el Govern sigue sin resolver las dos principales incógnitas que pesan sobre sus espaldas: si logrará pactar una nueva financiación para Catalunya y si logrará convencer a ERC y a los Comuns para que le apoyen los presupuestos de la Generalitat del año que viene. Este sábado, en una conferencia desde Reus, el president Illa ha querido lanzar un mensaje de optimismo de que conseguirá ambos propósitos. "Trabajamos todo lo que podemos y tengo confianza en que llegaremos a buen puerto", ha dicho.

La ley de presupuestos es la más importante para un Govern, ya que le da como mínimo un año de estabilidad por delante y reduce el riesgo de unas elecciones anticipadas. El problema es que, si el president Illa quiere tener cuentas, antes deberá arrancar al Gobierno de Pedro Sánchez un sistema de financiación nuevo para Catalunya que convenza a ERC. Si lo hace, los republicanos accederán a negociar tanto las cuentas de la Generalitat como las del Estado.

Illa, consciente de la importancia de que la operación salga bien, ha defendido este sábado que el primer objetivo de los gobiernos deber ser "garantizar la estabilidad y preservar las instituciones". "Tenemos muy claro que la estabilidad es el primer elemento para garantizar el funcionamiento del país y la generación de prosperidad", ha indicado. Así, para conseguir esta estabilidad, ha vuelto a prometer que cumplirá "los pactos" con sus socios de investidura, ERC y Comuns. Sabe que, si estos dos partidos avalan las cuentas de 2026, tendrá el billete garantizado hacia la estabilidad.

"Este es el camino y el método, no tengo ninguna duda, que nos permitirá conseguir una nueva financiación y dotar al país del presupuesto que necesita", ha asegurado. Llegar a un acuerdo sobre la financiación es la condición fijada por ERC -socio de investidura de Illa, igual que Comuns- para comenzar la negociación presupuestaria. Como ha explicado este sábado EL PERIÓDICO, las negociaciones sobre la financiación avanzan a buen ritmo, pero el acuerdo no es inminente. Las partes involucradas coinciden en situar un eventual pacto a finales de este año o a principios del próximo. Si se cierra, a continuación se abrirá la negociación presupuestaria.

El Govern de Illa no logró aprobar unos presupuestos en su primer año de mandato, y las que hay actualmente en vigor son las de 2023 que hizo el Govern de Pere Aragonès. Precisamente, ese ejecutivo de ERC cayó por no poder aprobar el presupuesto del año siguiente, el de 2024. Entonces Aragonès consideró que gobernar sin cuentas era demasiado arriesgado y que valía la pena arriesgarse a unos comicios. Erró en la estrategia, ya que acabaría perdiendo la Generalitat.

"Esperanza" y políticas de vivienda

Illa también ha aprovechado la conferencia en Reus para apelar a la política de la "esperanza". Ya hace días que el president apela a los resultados electorales que han llegado desde Estados Unidos -los comicios de Nueva York y los estados Virgina y California- para defender que se puede combatir el auge de la ultraderecha. Una de las estrategias del Govern para combatirla es la apuesta por las políticas de vivienda que incidan en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

El president lleva todo el mandato anunciando medidas sobre el tema, que ahora su ejecutivo tendrá que desplegar. "La vivienda es la principal preocupación de los catalanes y el principal factor de desigualdad", ha dicho. Así, ha defendido la acción del Govern y ha destacado que se pondrá en marcha "un nuevo acuerdo de país por la vivienda para activar de manera inminente los planeamientos urbanísticos en todo el país y disponer de más suelo".

Hay un sector privado que ha entendido la vivienda como un bien especulativo y esto no da solución a los ciudadanos Sílvia Paneque — Consellera de Territori

El departamento encargado de aplicar estas políticas será, sobre todo, el de Territori. Precisamente, este sábado la consellera, Sílvia Paneque, ha defendido que "el derecho a la vivienda tiene que estar por encima de cualquier otra cuestión" y que en la actual situación de "emergencia" el beneficio de los privados debe quedar "acotado". Se refiere al debate abierto por el propio Govern sobre la posibilidad de prohibir la compra de vivienda con fines especulativos.

En declaraciones a Onda Cero, ha negado que el ejecutivo catalán atente contra la propiedad privada y ha lamentado que el libre mercado haya hecho que hoy en día "muchas familias no puedan tener una vivienda asequible". "Hay un sector privado que ha entendido la vivienda como un bien especulativo y esto no da solución a los ciudadanos", ha completado la consellera.