En un programa de la emisora
El PP acusa a Catalunya Ràdio de "atacar" a Rosalía por cantar en castellano con la Escolania de Montserrat
En un comunicado, el portavoz del partido en la comisión de control de la CCMA ha opinado que los "ataques" vertidos contra la cantante Rosalía suponen una "deriva sectaria" de Catalunya Ràdio
El Partido Popular de Catalunya (PPC) ha acusado este sábado a Catalunya Ràdio de "atacar" a la cantante Rosalía por cantar en castellano una de las canciones de su nuevo disco junto a la Escolania de Montserrat, lo que interpretan como una "deriva sectaria" de la emisora.
En un comunicado, el portavoz del PPC en la comisión de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en el Parlament, Hugo Manchón, se ha referido así a las críticas vertidas por una comunicadora de un programa de cultura a Rosalía, que defendió que hacer cantar a la Escolania en castellano supone "una humillación hacia los catalanes" y responde a "un marco mental españolista".
Para el diputado del PPC en la cámara catalana, cualquier persona puede expresarse en la "lengua que quiera, donde quiera y como quiera: en Montserrat, en Mataró o en Vic".
En este sentido, ha opinado que los "ataques" vertidos contra la cantante Rosalía suponen una "deriva sectaria" de Catalunya Ràdio.
Montserrat, "patrimonio de todos"
El diputado del PPC ha resaltado que Montserrat "no pertenece a ningún partido ni a ninguna ideología", puesto que es "patrimonio espiritual y cultural de todos los catalanes, hablen la lengua que hablen y piensen como piensen".
Por ello, ha subrayado que este hecho demuestra que el "delirio separatista continúa siendo financiado con el dinero de todos los catalanes a través de los medios públicos".
"La presión identitaria sigue intacta y la CCMA continúa actuando como altavoz de una visión excluyente de Cataluña. Nada ha cambiado", ha dicho el diputado.
