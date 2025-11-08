El PSC y ERC avanzan en la negociación de la financiación singular para desencallar los presupuestos de Illa

Aunque ya hayan pasado cuatro meses desde que expiró el plazo que ERC dio al Govern para presentar una nueva financiación para Catalunya, que nadie espere un desenlace inminente del asunto. Este retraso, sin embargo, lejos de fracturar a las dos partes, no ha impedido que en las últimas semanas se hayan intensificado las negociaciones para llegar a un acuerdo. En Catalunya la sintonía entre socialistas y republicanos es buena pero, para alumbrar un acuerdo, falta sumar a un tercer actor clave en todo este asunto: el Gobierno de Pedro Sánchez.

El miércoles de esta semana se celebró en el Parlament una reunión al más alto nivel que dejó una fotografía bastante precisa del estado de las negociaciones. En una de las salas próximas a la escalinata principal, se sentaron, por un lado, el conseller de Presidència, Albert Dalmau; la consellera de Economia, Alícia Romero, y la viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret. Por el otro, el vicesecretario de comunicación de ERC, Isaac Albert, y el director general del partido, Lluís Salvadó. Al salir no hubo declaraciones y todo el mundo situó el encuentro en la normalidad. Pese a todo, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el tema principal fue el que todo el mundo esperaba: la financiación. Una persona conocedora del encuentro lo resume así: "En Catalunya será fácil que nos pongamos de acuerdo. La pelota está en el tejado de Madrid".

El president Illa y los consellers Dalmau y Romero en una imagen reciente en el Parlament. / Ferran Nadeu

La reunión, con una coreografía pensada para que no pasara desapercibida del foco mediático, se enmarca en esa necesidad tanto del Govern como de los republicanos de proyectar que se negocia a pleno rendimiento y que existe una coordinación de las dos partes catalanas para negociar luego con Hacienda. "Las reuniones siempre van bien. Estamos trabajando juntos en esto", aseguran fuentes conocedoras de las conversaciones. Unos encuentros que, matizan, se producen con frecuencia cada semana desde hace un año, con la diferencia de que la mayoría transcurren con discreción.

La tres patas de la negociación

Así, en Catalunya, el PSC y ERC están de acuerdo en las tres patas de la negociación: que la nueva financiación suponga una inyección de recursos extra para la Generalitat; que el nuevo sistema responda al principio de ordinalidad y ponga límites a la solidaridad de Catalunya con otros territorios y, finalmente, que se pueda tramitar una ley en el Congreso que permita a la Generalitat recaudar a medio plazo el IRPF que se paga en Catalunya. La clave, según fuentes de la negociación, es que en el Gobierno siguen existiendo reticencias tanto en la cuestión de la ordinalidad como en la del IRPF.

La discrepancia sobre la ordinalidad -y el cálculo de la población ajustada- con Hacienda, aseguran en el ejecutivo catalán, está en vías de desencallarse porque las posiciones se van acercando, aunque aseguran que hay que ser comprensivos con la necesidad de la ministra María Jesús Montero de lograr la cuadratura del círculo. El pacto con Catalunya, aseguran, será "bilateral" y "garantizará la ordinalidad", pero el modelo debe también encajarse con el resto de autonomías.

En cuanto a la recaudación del 100% del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya, admiten que es otro cantar que habrá que afrontar ya en 2026. De hecho, la prueba de que esta parte de la negociación no está nada madura, es que ERC aún no ha pedido que su proposición de ley sobre el IRPF se discuta en el Congreso. La semana que viene los republicanos han preferido que se debata otra norma suya contra la especulación inmobiliaria. La del IRPF pues, si no hay un cambio de última hora, deberá esperar al próximo periodo de sesiones, ya en 2026.

Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Sara Aagesen en el Congreso. / JAVIER LIZÓN / EFE

Con estos elementos encima de la mesa, las dos partes trabajan con la vista puesta en que el acuerdo sobre financiación pueda cerrarse a finales de diciembre o, a más tardar, a principios de 2026. Desde que empezó el otoño, el Govern ha tenido que recalcular en varias ocasiones cuándo llegará el día D, que ahora sitúanhavia finales de año. "Estamos cerca", aseguran sobre la triangulación con ERC y el ministerio de Hacienda.

La incógnita de los presupuestos

Si ERC está interesada en un acuerdo para poder exhibir los frutos de haber investido president a Illa, el Govern necesita la financiación para poder tener el apoyo del partido de Oriol Junqueras a los presupuestos catalanes de 2026. A mediados de octubre, el president Illa recurría al símil de una maratón para explicar ante la cúpula del PSC que la negociación de la financiación singular afrontaba "los 100 últimos metros" para llegar a la meta, el tramo más corto, pero el que más cuesta recorrer.

Pero esas semanas que faltan para cerrar del todo el acuerdo pueden hacerse muy largas, con el agravante de que Illa no puede presentar presupuestos hasta que resuelva la principal carpeta que vertebra el apoyo de los republicanos. Mientras tanto, el Executiu trata de exhibir que no está de brazos cruzados y que ejerce "intensamente" de bisagra entre el Gobierno y el partido de Oriol Junqueras.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, este lunes. / Paula Roque / ERC

Esta semana en el Parlament, se produjo una votación que permite a Illa albergar esperanzas con el presupuesto. En la sesión del jueves, el PP le montó una emboscada al Govern presentando una moción que quería amonestar al president por no haber presentado aún, en pleno noviembre, una propuesta de cuentas públicas. La moción fue rechazada porque ERC -y los Comuns- votaron en contra y el Govern se salvó de una derrota. Eso sí, la diputada republicana Lluïsa Llop advirtió de que el futuro apoyo de su partido al presupuesto no sería gratis: "El mejor presupuesto que puede haber es aquel que incorpore los recursos que generan los catalanes para unos servicios públicos dignos. Y esto tiene un nombre claro: financiación singular y recaudación de tributos".

El ejecutivo de Illa asegura que prioriza "un buen acuerdo" de financiación por encima del calendario, pero la necesidad por lograr la aprobación de los primeros presupuestos de la legislatura, pasaje directo hacia la estabilidad, aprieta.