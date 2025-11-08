Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuestión de Estado

Feijóo, en manos de un Vox que mira con fuerza a los barrios obreros

May Mariño

May Mariño

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hace una semana la situación estalló Carlos Mazón ya no pudo más y optó por dejar Presidencia de la Generalitat, solo un año después de la tragedia natural que se cobró la vida de más de 200 personas y sesgo el futuro de otras tantas familias.

El presidente valenciano abordó con Alberto Núñez Feijóo una situación que muchos le demandaban desde hace tiempo. Y ahora el presidente del PP tiene el reto de cerrar cuanto antes una crisis para evitar daño alguno a Extremadura.

Cuestión de Estado

Cuestión de Estado

En esta ecuación, Vox tiene la sartén por el mando. Los de Santiago Abascal en las Cortes Valencianas son necesarios para elegir a quién ocupe la Presidencia de la Generalitat. Las exigencias son distintas a las de hace dos años cuando, en una mesa toda de hombres, Mazón cerró el acuerdo, metió a Vox en su Gobierno; origen para muchos de que Feijóo no llegase a La Moncloa.

Eso fue en julio 2023, ahora Vox está fuera de todos los gobiernos autonómicos, creciendo en las encuestas y en la calle, con una estrategia que pasa por acercarse más los barrios y separarse de las élites. Ahí se explican para algunos los cambios en su cúpula. Convertirse en un partido obrerista de clases populares desfavorecidas y receptor de la derecha alternativa, captar el descontento. De ahí que haya quien ve un movimiento similar al del 15-M, pero en las redes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rey Juan Carlos desvela su ruptura con Felipe VI: 'Renunciar a mi herencia significa que tú me rechazas
  2. El Gobierno desbloquea la ley contra la multirreincidencia de Junts pese a temer un varapalo de la izquierda
  3. El tribunal de Estrasburgo se inclina por sentenciar que el Supremo vulneró los derechos de Sanchez, Turull y Junqueras
  4. Al marginar a sabiendas al Ministerio de Hacienda el Supremo asume condenar al fiscal general del Estado como 'falso culpable
  5. El juez del Supremo destaca la relevancia de la confesión de Aldama porque no es 'autoexculpatoria' y asume 'su propia responsabilidad
  6. Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
  7. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  8. Estrasburgo declara que no se violaron los derechos de Junqueras, Sànchez o Turull por el 'procés

Feijóo, en manos de un Vox que mira con fuerza a los barrios obreros

Feijóo, en manos de un Vox que mira con fuerza a los barrios obreros

El independentismo se manifiesta en Perpinyà en defensa de los "Països Catalans"

El independentismo se manifiesta en Perpinyà en defensa de los "Països Catalans"

Isabel Díaz Ayuso no asiste al congreso del PP andaluz y cede todo el protagonismo a Juanma Moreno

Isabel Díaz Ayuso no asiste al congreso del PP andaluz y cede todo el protagonismo a Juanma Moreno

El PP pone el foco en la corrupción y arremete contra Sánchez y Montero: "Tiene un máster en delincuencia organizada"

El PP pone el foco en la corrupción y arremete contra Sánchez y Montero: "Tiene un máster en delincuencia organizada"

El PP pone el foco en la corrupción y arremete contra Sánchez y Montero: "Caerán todos, hasta el número 1"

El PP pone el foco en la corrupción y arremete contra Sánchez y Montero: "Caerán todos, hasta el número 1"

Illa augura que conseguirá pactar la financiación y los presupuestos: "Llegaremos a buen puerto"

Illa augura que conseguirá pactar la financiación y los presupuestos: "Llegaremos a buen puerto"

Turull reafirma la ruptura con Sánchez pero evita pedir elecciones: "Quien tiene el botón es el presidente"

Turull reafirma la ruptura con Sánchez pero evita pedir elecciones: "Quien tiene el botón es el presidente"

Morant extiende las responsabilidades por la gestión de la dana a Camarero, Llorca y Mompó: "Debe dimitir todo el PPCV"

Morant extiende las responsabilidades por la gestión de la dana a Camarero, Llorca y Mompó: "Debe dimitir todo el PPCV"