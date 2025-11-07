Illa y Rull emplazan a los jóvenes a custodiar la memoria antifranquista: "La democracia no es un regalo"

La memoria democrática no tiene solo como objetivo la verdad, la justicia y la reparación, sino también ser pieza clave para garantizar la no repetición de los episodios más trágicos de la historia de un país. Y para no tropezar de nuevo con la misma piedra, aquellos que no vivieron bajo el yugo de la dictadura deben ser conscientes de todo el dolor y las consecuencias que tuvo. Con esta filosofía como punto de partida, el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el del Parlament, Josep Rull, se han conjurado ante más de un centenar de estudiantes para propugnar que la democracia "no es un regalo" y "es frágil", además de apelar a la "esperanza" para parar los pies al auge de la extrema derecha que está en el radar de todas las encuestas.

El movimiento antifranquista ha sido resucitado en el paraninfo de la Universitat de Barcelona justo en 7 de noviembre, día en que, en el año 1971, la Assemblea de Catalunya se fundó en la clandestinidad como paraguas de todas las formaciones políticas y la sociedad civil opositora a la dictadura y favorable a un cambio democrático. Un acto de memoria celebrado entre cuatro paredes que han sido testigo de momentos excepcionales de la historia reciente, tal y como ha recordado el vicerrector de Cultura, Memòria i Patrimoni de la Universitat de Barcelona, Agustí Alcoberro.

El presidente del Parlament, Josep Rull, en el acto celebrado en la UB / ACN

Si Rull se ha acogido a unas palabras de Salvador Espriu para invocar esa "esperanza" y hacer un llamamiento a "amar la democracia" frente a la deshumanización del fascismo; el president Illa ha hecho lo propio pero echando mano del legado de Roosevelt para pedir que se valoren los 50 años transcurridos desde la muerte de Franco y la importancia de que las instituciones funcionen y den respuesta a las inquietudes de los ciudadanos. Distintos referentes han escogido los dos principales responsables de la política en Catalunya, pero mismo destino: tratar de implicar a los jóvenes en la lucha contra las opciones reaccionarias que alimentan los discursos de odio.

La voz de los jóvenes

Representantes de seis institutos de Barcelona y su área metropolitana han reflexionado sobre la lucha política, estudiantil, vecinal, obrera, por la igualdad de género y los derechos LGTBIQ+, y la lengua y la cultura catalana. Todos ellos han contado con el testimonio de personas que se implicaron en movimientos antifranquistas. "Nos hemos dado cuenta de que nuestra generación tiene muchos privilegios y no lo valoramos lo suficiente", ha resumido una estudiante del Institut La Mallola de Esplugues de Llobregat. "Hemos nacido en democracia y no siempre somos conscientes de lo que significa", ha asegurado otra del Institut Escola-Arts de Barcelona. Aunque el momento que ha dejado sin aliento al auditorio ha sido cuando un estudiante del Institut Vila de Gràcia se ha salido del guion y ha explicado la historia de su propia abuela, marcada por la miseria impuesta por la dictadura y la represión.

"Recordar es resistir", ha entonado uno de ellos. Palabras que se han entrelazado con la voz de Pau Alabajos cantando canciones de lucha como 'Què volen aquesta gent', de Maria del Mar Bonet, 'Jo vinc d’un silenci', de Raimon, y 'Assumiràs la veu d’un poble', de Vicent Andrés Estellés. Pero también con el eco de una encuesta que está haciendo saltar las alarmas en los principales partidos políticos porque refleja cómo los postulados reaccionarios se abren paso entre los jóvenes: solo cuatro de cada diez hombres de entre 18 y 24 años ven preferible la democracia a cualquier otro sistema, según una encuesta del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).

Sin embargo, si un propósito ha tenido el acto celebrado en la UB ha sido no caer en la resignación o el miedo del que se alimentan los discursos reaccionarios. El sociólogo Domènec Martínez, que fue represaliado durante el franquismo, ha tomado la palabra para entonar también, desde su propia experiencia vital, esa petición de "esperanza" para un futuro que no vuelva a parecerse al pasado.