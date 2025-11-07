Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prosperidad compartida

Illa comparte su modelo territorial en Palma de Mallorca en un desayuno informativo de Prensa Ibérica

El presidente de la Generalitat estará el 14 de noviembre, a las 9.30 horas, en el Hotel Valparaíso, en un acto en el que participará la presidenta del Congreso, Francina Armengol

Conferencia de Salvador Illa en Palma de Mallorca

Conferencia de Salvador Illa en Palma de Mallorca

El Periódico

El Periódico

Barcelona
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, participa este viernes 14 de noviembre en un desayuno informativo en Palma de Mallorca para compartir su modelo territorial. El foro se enmarca dentro de una gira que Illa está realizando de la mano de EL PERIÓDICO, diario del grupo Prensa Ibérica, por las distintas comunidades autónomas, bajo el título 'Prosperidad compartida', y con la colaboración de los diarios regionales del grupo y de la propia Generalitat.

El encuentro se celebrará a partir de las 9.30 horas en el Hotel Valparaíso (Sala Mallorca) de Palma y consistirá en una intervención inicial del presidente catalán y un diálogo posterior con la directora de 'Diario de Mallorca', Marisa Goñi, seguido de las preguntas del público. Al comienzo del acto, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, llevará a cabo una presentación del desayuno, que podrá seguirse en directo vía streaming. En los últimos meses, Illa ya ha compartido su modelo territorial en Vitoria, València, Vigo, Zaragoza y Pamplona.

Financiación, vivienda y catalán

El acto servirá para abordar los intereses que ambas autonomías comparten, como la siempre espinosa cuestión de la financiación autonómica, que vuelve a estar de actualidad. El presidente de la Generalitat ha defendido en todas sus intervenciones que el modelo "singular" que defiende Catalunya está alejado de la "confrontación territorial" y es exportable al resto de territorios que lo deseen porque España necesita reformar el sistema de financiación que está caducado, pero respetando siempre la "solidaridad" entre las autonomías.

Las políticas de vivienda son una de las grandes prioridades de la Generalitat y el president también ha desgranado sus principales medida durante esta gira territorial. Y en el caso de aquellas comunidades que tienen una lengua cooficial, como Galicia, Euskadi y la Comunitat Valenciana, Illa ha enfatizado en sus intervenciones la defensa de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea.

Koldo y Aldama, citados a declarar en la Audiencia Nacional por el informe de la UCO sobre el ministro Torres

Illa y Rull emplazan a los jóvenes a custodiar la memoria antifranquista: "La democracia no es un regalo"

Salvador Illa avisa que la democracia es “frágil”, 50 años después de la muerte de Franco

La Audiencia de Madrid confirma procesamiento de González Amador y rechaza más diligencias antes de llegar a juicio

El juicio al hermano de Pedro Sánchez se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026

Feijóo anuncia una proposición de ley para que la falta de Presupuestos no afecte a las pensiones

El juez aplaza al 17 de noviembre la declaración de Leire Díez

Prisión provisional sin fianza para el financiador de Alvise por una estafa con criptomonedas

