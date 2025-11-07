Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Proceso

El juicio al hermano de Pedro Sánchez se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026

David Sánchez, el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y nueve investigados más se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación y tráfico de influencias

David Sánchez, a la salida de los juzgados de Badajoz, en una foto de archivo.

David Sánchez, a la salida de los juzgados de Badajoz, en una foto de archivo. / Santi García

Belén Castaño Chaparro

Badajoz
El juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ya tiene fecha: se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz del 9 al 14 de febrero de 2026, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

El hermano del presidente del Gobierno, el expresidente de la Diputación de Badajoz, y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y nueve investigados más se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Tras un año y medio de instrucción, la causa llegó este jueves a la Audiencia de Badajoz, que tenía que poner fecha al juicio.

El ponente será el magistrado Emilio Serrano Molera.

Una de las acusaciones pide un vídeo de À Punt en el que se oye a Pradas decir: "Es una explosión en todas partes: Carlet, Chiva, Utiel"

Illa comparte su modelo territorial en Palma de Mallorca en un desayuno informativo de Prensa Ibérica

Feijóo anuncia una proposición de ley para que la falta de Presupuestos no afecte a las pensiones

El juicio al hermano de Pedro Sánchez se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026

Illa y Rull emplazan a los jóvenes a custodiar la memoria antifranquista: "La democracia no es un regalo"

Euskadi se suma a las comunidades del PP contra el plan de centros tutelados tras la reubicación de menores migrantes

El Gobierno permite a los ayuntamientos afectados por la dana comprar suelo inundable con los fondos de reconstrucción

El BOE publica el cese de Mazón, que sigue en funciones

