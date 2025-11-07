Barcelona pone el nombre de Ernest Lluch a un CAP en el 25 aniversario de su asesinato

El CAP de Les Corts de Barcelona ha pasado a llamarse Ernest Lluch desde este viernes, en homenaje al economista, historiador y exministro socialista de Sanidad, asesinado por ETA hace 25 años. Un gesto simbólico que pretende recordar la huella de uno de los impulsores de la Ley General de Sanidad de 1986, considerada la piedra angular del sistema público de salud en España. "No hay mejor lugar para ello, cerca del Barça, en el barrio donde vivía, donde tiene los recuerdos familiares y también su universidad", ha declarado en el acto institucional del cambio de nombre Rosa Lluch, hija del exministro socialista, vinculado a la Universidad de Barcelona, donde impartió clases como Doctor.

El recinto de la maternidad de Barcelona, con el Camp Nou como vecino, acoge este centro de asistencia primaria rebautizado a las puertas de que se cumpla un cuarto de siglo de la muerte de Lluch, en manos del Comando Barcelona de ETA, el 21 de noviembre del año 2000. "No era fácil ser víctima de ETA en Barcelona", ha recordado la mujer, que ha agredido a "toda la sociedad catalana" su implicación en el momento de los hechos. En un acto con la plana mayor de la política catalana, Rosa ha querido dar las gracias en especial al president Salvador Illa y a la consellera de Interior, Núria Parlon, entre el público, por haber reabierto la oficina de las víctimas de terrorismo, justo hace una semana. "Era una anomalía que Catalunya no la tuviera y más después de los atentados del 17 de agosto de 2017", ha lamentado. Y ha aprovechado su altavoz -"me permitirán la crítica partidista", ha deslizado- para achacar al president Artur Mas que decidiera "recortarla", después de que la socialista Montse Tura, exconsellera de Justícia, la estrenara. "Gracias, de verdad", ha dicho con la mirada en Illa.

La hija de Ernest Lluch, Rosa Lluch. / ACN

Un acto de justicia

El que fuera ministro de Sanidad durante el primer mandato de Felipe González fue una figura clave en la universalización de la atención sanitaria, pero también pasó a la historia por su firme defensa del diálogo y la convivencia, especialmente en el conflicto del País Vasco. Miembro de la organización pacifista vasca Elkarri, su apuesta por esa vía lo convirtió en uno de los objetivos de ETA. "Lo de hoy es un acto de justicia, un reconocimiento a una trayectoria política y a un compromiso apasionado con el diálogo y la democracia", ha afirmado Illa durante su intervención. El president ha reivindicado la defensa de Lluch de la sanidad pública como una de las bases de la actual democracia y como una palanca de cohesión social. "De todas las políticas, la sanidad pública es la mejor valorada y la que más cohesiona la sociedad", ha subrayado el también exministro de Sanidad.

Una visión compartida por la actual titular del ministerio, Mónica García, que ha puesto en valor que el sistema de sanidad público español sea "la envidia de todo el mundo", además de por sus profesionales, por ser reconocido como aquel que atiende desde la "generosidad", "sin preguntar quién somos, cuánto tenemos o nuestro código postal". Por eso, ha defendido con uñas y dientes lo que considera una "joya" que Lluch ofreció al país. "Tomó decisiones que incomodan, pero que luego han sido inspiradoras", ha reconocido García. El trabajo no fue fácil, sin embargo, porque hubo encima de la mesa una veintena de propuestas, ha explicado la ministra, antes de dar con el texto final. Y mucha oposición, pues lo que entonces planteaba Lluch, en palabras de García, era algo visionario. "Puso la universalidad y la gratuidad en el centro en un momento que no era fácil", ha zanjado.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra de Sanidad, Mónica García. / ACN

El acto institucional, celebrado en el recinto de la Maternitat de Barcelona, ha reunido a buena parte de las principales autoridades del ámbito sanitario y político, así como a representantes de partidos como ERC, PSC y los Comuns. Entre los asistentes han destacado la consellera de Salut, Olga Pané, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha apelado a la humanidad de Lluch y a la pluralidad de sus facetas -político, profesor, escritor, culé-, pero en especial, vecino del barrio que hoy le rinde homenaje. Collboni ha aprovechado su intervención para contraponer la decisión del Gobierno valenciano de retirar el nombre de Lluch de un centro de salud de Elche con el reconocimiento que se le brinda en Barcelona. Aquella decisión se tomó bajo la presidencia de Carlos Mazón, quien esta semana ha anunciado su dimisión tras la gestión de la dana, un episodio que causó 237 muertes. "El tiempo pone a todos en su sitio: Mazón ya no es presidente y la figura de Lluch cada día es más grande", ha sentenciado el alcalde.

El broche al acto lo ha puesto Marta, vecina del barrio y amiga de la familia, al recordar una anécdota que, según ha confesado, la marcó para siempre. "Un día me encontré a Ernest en el autobús que yo cogía para ir a la universidad y pensé: ¿Qué hace un exministro en un bus?”, ha relatado. Aquella reflexión e imagen, que recordaba el sentido humano y corriente de Lluch, ha servido para lanzar un mensaje a todos los políticos presentes en primera fila: "Les pido que, como él, no desconecten nunca de la realidad".