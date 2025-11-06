VISIBLEMENTE MOLESTA
Yolanda Díaz reprende a Junts tras anunciar su bloqueo en el Congreso: "Quienes votan con PP y Vox son ustedes"
La titular de Trabajo ha criticado al partido por tumbar la reducción de jornada: "Han perjudicado a los autónomos catalanes"
"El Gobierno de coalición le sienta muy bien a Catalunya", aseguró en el Congreso
La vicepresidenta segunda, de Sumar, pide a Junts apoyar su plan para ampliar los permisos por duelo
Yolanda Díaz reprende a Junts tras anunciar que bloqueará las leyes del Gobierno en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta segunda compareció en la Comisión de Trabajo poco después del anuncio y se mostró especialmente dura con el diputado del partido de Carles Puigdemont: "Usted habla de la extrema derecha y el PP, pero quienes votan con ellos son ustedes, yo no lo he hecho en mi vida", afeó, antes de pedir su voto a favor para su plan para ampliar los permisos por duelo.
La ministra de Trabajo, de Sumar, comparecía para explicar medidas para la modernización del sistema productivo y en su turno de réplica se mostró especialmente dura con el diputado de Junts, Josep María Cervera, que le había reprochado las dificultades de los autónomos catalanes, la tasa de paro y las dificultades de las empresas para encontrar trabajadores.
Díaz reprochó a Junts que "votan" con PP y Vox y le recriminó duramente que tumbara su medida estrella, la reducción de jornada laboral: "En el acuerdo de reducción de jornada iba la indexación de los contratos públicos", en referencia a la actualización automática de los contratos al IPC. "Y lo han dejado caer", criticó. "Han perjudicado con su voto ustedes a la pequeña empresa y a los autónomos catalanes", continuó la dirigente.. "Tenían en su mano una reforma clave con ayudas directas a la productividad que superaban los 400 millones de euros".
La vicepresidenta segunda se volvió o a dirigir al diputado de Junts para retarle a prestar su apoyo al gobierno: "Está en sus manos hacer muchísimas cosas, pero a favor de Cataluña", insistió, justo antes de volver a recriminarle que "con las votaciones que han hecho, singularmente esta [reducción de jornada], han golpeado a 12 millones de trabajadores y a empresas catalanas". En este punto, respondió a las críticas de Junts y espetó: "Lejos de lo que dice, creo que eleste gobierno le sienta bien, con los datos en la mano, a Cataluña".
En varios momentos de su intervención, Yolanda Díaz también reclamó el apoyo de los posconvergentes al plan del Ministerio de Trabajo, que quiere ampliar hasta 10 días el permiso por duelo por el fallecimiento de un familiar; una norma que aún está negociándose dentro del Gobierno. Así, después de criticar que tumbaran la reducción de jornada, se dirigió al dirigente de Junts: "Señor Cervera, ¿van a hacer usted lo mismo con os permisos de duelo y cuidados paliativos? ¿Van a ayudar a los trabajadores catalenes y a los autónomos, o no?", retó.
