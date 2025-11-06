Turull mantiene que fue encarcelado por optar a la presidencia de la Generalitat pese a la sentencia del TEDH

La última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha caído como un jarrón de agua fría entre los partidos independentistas. Estrasburgo ha considerado que no se vulneraron los derechos políticos de Jordi Turull, Oriol Junqueras y Jordi Sánchez. A pesar de que el fallo no hubiera tenido consecuencia inmediata para ninguno de los afectados, sí hubiera sido una victoria moral para los tres dirigentes.

Sin embargo, en declaraciones en el Parlament, Turull se ha mostrado convencido de que fue encarcelado de forma preventiva por haberse presentado a la investidura como president de la Generalitat. "Si no hubiera optado, seguramente las cosas habrían ido de otra manera", ha afirmado, tras dar por hecho que su encarcelamiento, entre el primer y el segundo debate parlamentario, respondía "a criterios políticos" y "a una estrategia política" y que buscaba "descabezar" al independentismo.

El dirigente posconvergente ha asegurado que "respeta pero no comparte" la decisión del TEDH y ha atribuido el fallo a "la estrategia de la Abogacía del Estado en todo este recurso, que ha maquillado y afinado mucho jurídicamente lo que fue una decisión política".

A pesar de todo, Turull ha asegurado que "lo volvería a hacer" y ha afirmado que espera que "no le pase nunca más a nadie, aunque pertenezca a opciones políticas situadas en las antípodas". "Lo volvería a hacer, evidentemente. Como haremos todo lo que sea para confrontarnos y plantar cara a este tipo de jueces que actúan más como justicieros contra el independentismo", ha zanjado.