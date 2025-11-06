Estos son los 6 temas que el rey Juan Carlos I 'olvida' en sus memorias

Juan Carlos I ha querido poner la versión de su vida por escrito en 'Reconciliación', sus memorias publicadas en Francia, rompiendo así con años de silencio y desoyendo a los consejos de su padre, Don Juan. "Mi padre siempre me aconsejó no escribir mis memorias. ¿Por qué lo desobedezco ahora? Porque tengo el sentimiento de que me han robado mi historia", confiesa.

El resultado es revelador tanto por lo que dice como por lo que evita contar. El exjefe de Estado, que vive en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) desde 2020, se presenta como un hombre herido que admite “errores y debilidades”, pero deja amplias zonas de sombra sobre algunos de los episodios más controvertidos de su vida pública y privada. Estos son seis temas que el emérito aborda de puntillas —o sencillamente calla— en su libro.

Juan Carlos I transcribe en su libro varias cartas que ha considerado importantes para explicar algunos episodios históricos (como la misiva que le envía a su hijo para anunciar su nueva residencia en Abu Dabi), pero no una que se supone que podría acreditar que los 100 millones de dólares recibidos de la familia real saudí fue una “donación” y no una comisión por el AVE a La Meca. Podría haber incluido en ‘Reconciliación’ una copia de esa carta, que el emérito lleva años diciendo que tiene en su poder. El exjefe de Estado admite que fue un “error” haber aceptado ese regalo, que no declaró nunca a Hacienda como donación y por el que no pagó impuestos. En el libro dice que tiene esa carta del “Ministerio de Finanzas saudí indicando la procedencia de esa donación”. “Puedo asegurar que no forma parte de ninguna contraparte, sino de una amistad de 40 años”, añade. “Era un regalo que no podía rechazar. Un grave error. Esto me podía permitir cuidar a mi mujer Sofi, a mis dos hijas, Cristina y Elena, y a sus seis hijos”, escribe.

En el manuscrito, rememora los tiempos en los que la prensa –aplicando la autocensura– protegía a la Corona. Dice que en una ocasión tomaron una fotografía de él desnudo y solo la compró la prensa italiana, un ejemplo que, en su opinión, demuestra que antes interesaba la política. Se lamenta de que los medios le han adjudicado “una decena de relaciones extraconyugales”, añade que “la mayoría” han sido “completamente ficticias” y reconoce solo "dos deslices sentimentales". "Una relación en particular se hizo pública. Será hábilmente instrumentalizada y tendrá graves consecuencias en mi reinado", dice sobre Corinna Larsen, aunque no la menciona. Estaba cazando con ella en Botswana en 2012 cuando se cayó y se rompió la cadera, una fractura que supuso el principio del fin de su reinado. Dos años más tarde, abdicaría. No habla de Larsen y eso que ha estado litigando recientemente en los tribunales con ella por dinero (la “donación” de los saudís): la mujer dice que fue un regalo que le hizo y el emérito considera que le robó. En el libro no aparecen ni Bárbara Rey ni Marta Gayá, la mallorquina con la que ha mantenido una larga relación con interrupciones durante décadas.

Fuentes conocedoras de los sucesivos borradores del libro aseguran que Juan Carlos I ha eliminado párrafos enteros en los que criticaba a Letizia, su nuera. El emérito se vuelca en los reproches y obvia la transformación de la pareja de su hijo y la evolución que tuvo que hacer, de periodista de calle a Princesa de Asturias, un proceso que, institucionalmente, fue importante y podría haber salido mal. Evita comentar el papel de la ya Reina estos 21 años como esposa de Felipe VI, unas décadas en las que, al contrario que él mismo, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, no ha dado ningún quebradero institucional a la Corona. Lo que sí afirma es que “la llegada de Letizia no ayudó a la cohesión familiar” y le acusa indirectamente de prohibirle tener una relación normal con sus nietas, no ahora, ya exiliado en Abu Dabi, sino desde siempre. "Desafortunadamente, nunca he podido salir a solas en Madrid con mis dos nietas, Leonor y Sofía. Mi esposa nunca ha podido recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con todos sus demás primos", se lamenta en sus memorias, achacándoselo a su nuera.

Ni una palabra en 500 páginas sobre el papel de la Heredera de la Corona ni sobre la formación militar que está recibiendo o la universitaria, que desarrollará próximamente. El currículum del sucesor en el trono no es un tema baladí, pero Juan Carlos I lo elude totalmente. Cuando habla de la Princesa de Asturias y de la infanta Sofía, su hermana, es en el marco de las quejas, para decir que Letizia no le ha dejado “nunca” salir “a solas” con ellas por Madrid. A Leonor solo le recomienda que “tenga seguridad en sí misma, que cumpla con su deber con simpatía y amabilidad, que sea la garante del respeto a la Constitución Española”.

Juan Carlos I se explaya en su libro con los años de la transición y con otros momentos en los que su intervención fue aplaudida de forma mayoritaria, como el “¿Por qué no te callas?” a Hugo Chávez o la entrada del país en la OTAN, donde narra cómo su apoyo fue clave. Sin embargo es muy parco ante otros asuntos relevantes que vivió en primera persona. Uno de los ejemplos más claros es la llamada Marcha Verde, la movilización humana que Marruecos impulsó para expulsar a España de su colonia del Sáhara Occidental. Ahora justo se cumplen 50 años de aquellos días en los que Juan Carlos actuó como jefe de Estado sustituto con un Franco ya moribundo.

En el libro, el emérito ofrece una descripción muy superficial de lo que vivió, evitando entrar en los aspectos políticos, diplomáticos y humanos del conflicto. No menciona las presiones internacionales, el contexto de la agonía de Franco ni las negociaciones secretas con Marruecos y Estados Unidos. Tampoco alude a las consecuencias que tuvo para la población saharaui ni para España la cesión del territorio.

Sara Fernández

El libro se titula ‘Reconciliación’, pero entre las críticas a Felipe VI y algunas omisiones llamativas no parece que vaya a conseguir reconectar con su familia con sus memorias, especialmente tras preguntarse “dónde queda aquel joven risueño y compasivo”, refiriéndose a su hijo, a quien señala que “el peso de la Corona le ha cambiado”.

Juan Carlos I evita revelar cómo se plantea una posible vuelta a España, aunque expresa en varias partes de sus memorias su anhelo de volver al país. En 2022 se comprometió a no vivir nunca más en el Palacio de la Zarzuela ni en edificios del Estado. Confiesa que no sabe qué pasará con él, si habrá un funeral de Estado. “Lo que espero es tener un retiro tranquilo, retomar una relación armoniosa con mi hijo y sobre todo regresar a España. A casa”. El tiempo dirá si podrá añadir algún capítulo a sus memorias con ese regreso al país que reinó durante 39 años.