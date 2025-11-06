Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Representantes políticos, de la economía y la sociedad civil se dan citan en los Diálogos (im)Posibles de EL PERIÓDICO

Un diálogo protagonizado por María Márquez, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía y vicesecretaria general de los socialistas andaluces, y Juan Carlos Caballero, portavoz del PP en el Ayuntamiento de València

Evento 'Diálogos (im)posibles' organizado por El Periódico y beBartlet.

Evento 'Diálogos (im)posibles' organizado por El Periódico y beBartlet. / José Luis Roca

Mariano Alonso Freire

Iván Gil

Madrid
Los primeros Diálogos (im)Posibles de EL PERIÓDICO ha reunido este jueves en el Círculo de Bellas de Madrid a decenas de representantes políticos e institucionales, así como de la economía y la sociedad civil. Un diálogo protagonizado por María Márquez, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE andaluz, y Juan Carlos Caballero, portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, que han conducido el director de EL PERIÓDICO Director de El Periódico y director general de contenidos de Prensa Ibérica, Albert Saez, y el socio y vicepresidente de beBartlet, Nacho Corredor.

La directora editorial en Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, ha acudido al lanzamiento de este encuentro que, en palabras de Saez, busca convertirse en una plataforma para fomentar el diálogo entre diferentes emulando el clásico 'The Other Club'. Una sociedad con la participación de políticos de difeernte tendencia que lanzó Winston Churchill en 1911 y que mantuvo hasta su muerte.

Del mundo político han acudido a esta cita de EL PERIÓDICO Concha Andreu, vicepresidenta segunda del Senado; Núria Marín, delegada del Govern a Madrid; Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado; Rafael Catalá, exministro de Justicia; Enma López, coportavoz del PSOE, o la diputada popular en el Congreso Alma Alfonso. Del mundo empresarial tampoco se han querido perder la cita David Vallespín, CEO de Eranovum e-mobility, Gonzalo Conde, Head of Public Policy & Civil Society de Telefónica. De la sociedad civil han estado presentes Gema Castilla, directora de relaciones institucionales de Hogar Sí, o Gabriel Reyes, del IE.

