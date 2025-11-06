Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comisión del 'Caso Koldo'

El PP llevará de nuevo a Ángel Víctor Torres al Senado por "mentiroso compulsivo"

La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, dice que "deberá repetir"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece en rueda de prensa, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece en rueda de prensa, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Gabriel Luengas - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Madrid
"Ha mentido y deberá repetir". Con esa clara frase la portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, Alicia García, anunció este jueves en una solemne comparecencia en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Alta que su grupo, que ostenta mayoría absoluta, volverá a llamar a declarar a la comisión de investigación sobre los escándalos de corrupción que salpican al PSOE al ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Se trata de la misma comisión en la que la semana pasada compareció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Todo tras la publicación esta semana del informe sobre su relación con la trama de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que la portavoz García calificó de "demoledor", pese a las explicaciones dadas por Torres asegurando que no hay nada delictivo en el mismo, lo que incluso ha llevado al Gobierno a pedir al PP que pida disculpas al ministro.

Noticia en elaboración.

