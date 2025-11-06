El Parlament pide que se aplique un IVA superreducido del 4% en la compra de vivienda habitual

El Parlament ha aprobado este jueves una moción del PP catalán que pide rebajar al 4% el IVA aplicado a la compra de vivienda habitual, una medida que la Cámara reclama que la Generalitat impulse ante el Gobierno central y la Unión Europea. La iniciativa, que ha salido adelante con 62 votos favorables -de Junts, PPC, Vox y Aliança Catalana-, ha contado con 51 votos en contra -PSC, Comuns y CUP- y con la abstención, necesaria para su aprobación, de ERC.

El texto insta a Salvador Illa a promover ante el Estado la autorización necesaria de Bruselas para poder aplicar este tipo superreducido. En paralelo, propone una rebaja autonómica: que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) se reduzca también al 4% cuando se trate de la compra de la residencia habitual, y que las familias monoparentales, las numerosas y las personas menores de 40 años queden exentas de su pago. La moción aprobada incluye además un paquete de medidas orientadas al apoyo a las familias, entre ellas una bonificación mínima del 35% en las cotizaciones a la Seguridad Social de quienes tengan contratados cuidadores para hijos menores de seis años o personas dependientes.

Imagen del pleno del Parlament este jueves. / Marta Sierra / ACN

Otro de los puntos aprobados reclama al Govern recuperar la prestación universal por hijo a cargo hasta los tres años, suprimida hace más de una década. El texto propone que la ayuda, que se financiaría con los presupuestos de 2026, tenga un carácter progresivo en función de la renta. También plantea crear una nueva ayuda mensual de 500 euros para madres jóvenes con menos recursos durante los dos primeros años de vida del bebé. "Son buenas ideas, pero requieren de recursos, algunos desde Madrid", ha recordado la diputada de Junts, Rosa Jové, que ha instado al PPC a presentar esta moción en el Congreso. "Me gustaría saber qué saldría de ahí, esto es una obra faraónica que requiere mucha financiación y Madrid nunca la dará", ha avisado.

Todas ellas son medidas que si bien han recibido al apoyo de Vox también han sido objeto de crítica al considerar que, de la forma que están redactadas, benefician a la inmigración ilegal y sirven de "efecto llamada". "Son ayudas universales sin priorizar a las familias españolas", ha criticado la diputada María Elisa García Fuster, que ha lamentado que el PP rechazara las enmiendas presentadas por su partido para que hubiera una "prioridad nacional a las familias españolas". Y ha rematado: "El PP va a rebufo de Vox, con la lengua fuera, copiando discursos y propuestas, pero no aciertan porque ni saben copiar bien, ni se creen lo que copian".