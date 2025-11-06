La jueza envía a juicio al teniente general de la Guardia Civil Vázquez Jarava y al empresario canario del 'caso cuarteles'

La juez del denominado 'caso cuarteles' ha enviado a juicio al teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava y al empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', por un presunto delito de cohecho. Así lo acuerda la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid, María Isabel Durantez, en un auto --al que ha tenido acceso Europa Press-- donde señala que el denominado 'caso Cuarteles' deberá juzgarse por un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía pide un año de cárcel para ambos por la presunta adjudicación irregular de obras de reforma en varios cuarteles de la Guardia Civil en toda España a este empresario canario --relacionado también con el caso 'Tito Berni'-- a cambio de dinero o viajes para ir a la final de la Champions.

El Ministerio Público destacó en su escrito de acusación que las obras, destinadas a solucionar problemas de humedad en las fachadas de varios cuarteles, se ejecutaron de forma "inadecuada". El sumario, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, mostraba, por ejemplo, que se habían pintado paredes sin retirar cuadros y muebles.

La magistrada explica que Vázquez Jarava, "al estar al frente de la Subdirección General de Apoyo, tenía la facultad de descentralizar crédito para atender a gastos y necesidades de la organización periférica de la Guardia Civil, constituida por zonas correspondientes a las comunidades autónomas, comandancias a nivel provincial, compañías a nivel comarcal y puestos a nivel local".

"Aprovechándose de dicha circunstancia", relata la juez, durante el último trimestre de 2016 Vázquez Jarava "puso a disposición de distintas comandancias crédito a su favor, descentralizando el mismo para que la gestión se llevase a cabo desde cada una de ellas, siendo el destino de dichas partidas presupuestarias la realización de obras, reformas o mejoras en aquellas sedes que tuviesen necesidades o presentasen deficiencias".

La resolución judicial expone que, "paralelamente", el teniente general "comunicaba a los responsables de los órganos periféricos el nombre de Tejera de León, con quién él mantenía relación de amistad, facilitando sus datos" y los de sus empresas, y trasladando que "comercializaba un novedoso producto destinado a evitar humedades".

En total, entre 2008 y 2021 se adjudicaron a 'Mon' y sus empresas 218 contratos por un importe total de 3.450.340,10 euros para obras en cuarteles de A Coruña, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid.

De ese total, 120 facturas --que sumaban 2.151.104,65 euros-- fueron emitidas en el periodo en el que Vázquez Jarava ocupaba la Subdirección General de Apoyo, es decir, entre el 2 de octubre de 2015 y el 15 de enero de 2018, llevándose a cabo trabajos en acuartelamientos de A Coruña, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Valladolid.

Ingresos por 45.700 euros

Durantez señala que en ese periodo, concretamente entre 2016 y 2017, "se ha constatado la realización de viajes y alojamientos de ocio y recreo" de Vázquez Jarava "y miembros de su familia, así como alguna mejora en su domicilio familiar", abonados por 'Mon'.

Además, indica que se ha detectado "el ingreso fraccionado en sus cuentas bancarias, entre el 7 y el 18 de noviembre de 2016, de "distintas partidas de dinero en efectivo por importes de entre 1.000 y 9.700 euros, en cantidad total de 45.700 euros", todo ello "vinculado ala compra de un inmueble en el Paseo Marítimo de Cádiz".

Los investigadores no han podido determinar el origen de esos ingresos, si bien "ofrecen coincidencia temporal con retiradas de metálico de las cuentas de Tejera de León o de las empresas" que controlaba, resalta la instructora.

Asimismo, detalla que el empresario canario, coincidiendo con la final de la Champions League de 2016 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, compró billetes de avión de ida y vuelta entre Madrid y Milán para él y Vázquez Jarava por 1.950,70 euros. También compró para el hijo del guardia civil pero después los anuló.

Al año siguiente, volvió a comprar billetes de avión, coincidiendo con la final entre Real Madrid y Juventus, a nombre de Vázquez Jarava, su hijo y una tercera persona por un total de 1.410 euros.

La magistrada destaca también que 'Mon' pagó más de 2.000 euros por estancias en hoteles de Cádiz y Canarias del teniente general y su familia; y otros 1.320 euros por la compra de varios billetes de avión para el teniente general y sus allegados.

Refleja igualmente que Tejera de León asumió el pago de una parte de un "cobertor de piscina" en la casa del guardia civil en Madrid, lo que le supuso un desembolso de 1.650 euros.

Durantez rechaza en este auto de apertura de juicio oral las explicaciones que ambos dieron durante la investigación, en las que enmarcaron todos estos gastos en su "relación de amistad personal y familiar".