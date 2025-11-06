Estrasburgo declara que no se violaron los derechos de Junqueras, de Sànchez o Turull por el 'procés'

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) consideró necesario estudiar las quejas que por supuestas vulneraciones derechos presentaron varios de los condenados por el 'procés', pero la sentencia descarta que se haya producido violación alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación con lo alegado por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, y su antecesor, Jordi Sànchez, según la sentencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El tribunal con sede en Estrasburgo, que unió las distintas demandas para resolverlas en un único procedimiento, declara que con "las pruebas obrantes en su poder" y, "en particular, el razonamiento adoptado por los tribunales nacionales en sus resoluciones, considera que los demandantes no han logrado demostrar de manera convincente la existencia de un objetivo oculto contra ellos".

"La situación, a lo largo del procedimiento judicial en cuestión, de los partidos políticos a los que pertenecían los demandantes también respalda esta interpretación: en efecto, no solo no se restringieron las actividades de dichos partidos, sino que pudieron presentar sus listas en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 y, tras la votación, la coalición entre las diversas fuerzas independentistas propuso varios candidatos a la presidencia de la Generalitat (entre ellos, el primero y el segundo demandantes, que se encontraban en prisión preventiva en el momento de su nominación). Además, el 14 de mayo de 2018, el candidato del partido Junts per Catalunya, Joaquín Torra, tomó posesión como presidente de la Generalitat".