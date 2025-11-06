Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora sobre la comisión de investigación de la dana de Valencia

Mazón, el día de su dimisión.

Mazón, el día de su dimisión. / Francisco Calabuig

Montse Martínez

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El ya expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón dimitió el lunes por su gestión al frente de la dana. El cuestionado líder del Gobierno valenciano tiró la toalla sin convocar elecciones y el PP necesitará a Vox para investir a un relevo o habrá que acudir a las urnas. Los allegados de las víctimas mortales empiezan a relatar sus vivencias ante la comisión de investigación.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora la sustitución de Mazón al frente de la Generalitat valenciana y la posibilidad de convocatoria de nuevas elecciones en Valencia.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rey Juan Carlos desvela su ruptura con Felipe VI: 'Renunciar a mi herencia significa que tú me rechazas
  2. Carlos Mazón y su posible dimisión, en directo: última hora de comparecencia y la declaración de Maribel Vilaplana hoy
  3. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  4. La mayoría del tribunal que dictará sentencia irrecurrible sobre el fiscal general del Estado ya se 'retrató' al imputarle
  5. Juicio al fiscal general del Estado, en directo: última hora del proceso a Álvaro García Ortiz
  6. El Parlament elimina la cita previa obligatoria y reconoce el 'derecho al error' en la administración
  7. La jefa de prensa de Fiscalía se alarmó porque se extendía 'la sombra de sospecha' de que el fiscal general quería 'tender una trampa a la pareja de Ayuso
  8. La excargo en Moncloa y Lobato no despejan el origen del documento con los delitos de González Amador que se usó contra Ayuso

DIRECTO | Feijóo y Abascal activan ya el relevo de Mazón con Pérez Llorca de favorito

DIRECTO | Feijóo y Abascal activan ya el relevo de Mazón con Pérez Llorca de favorito

50 años de la Marcha Verde: España tuvo un plan de guerra contra Marruecos

50 años de la Marcha Verde: España tuvo un plan de guerra contra Marruecos

50 años de la Marcha Verde: España tuvo un plan de guerra contra Marruecos

50 años de la Marcha Verde: España tuvo un plan de guerra contra Marruecos

Bernabé se descarta para optar a la Generalitat si el PP promueve a Catalá

Bernabé se descarta para optar a la Generalitat si el PP promueve a Catalá

Los 6 asuntos que el rey Juan Carlos I 'olvida' en sus memorias

Los 6 asuntos que el rey Juan Carlos I 'olvida' en sus memorias

El tribunal de Estrasburgo se inclina por sentenciar que el Supremo vulneró los derechos de Sànchez, Turull y Junqueras

El tribunal de Estrasburgo se inclina por sentenciar que el Supremo vulneró los derechos de Sànchez, Turull y Junqueras

Este es el círculo de confianza de Mazón que testificará ante la jueza

Este es el círculo de confianza de Mazón que testificará ante la jueza

Damnificados por la dana: "La mirada de la niña que no pude salvar me acompaña cada noche"

Damnificados por la dana: "La mirada de la niña que no pude salvar me acompaña cada noche"