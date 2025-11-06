Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora sobre la comisión de investigación de la dana de Valencia

El ya expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón dimitió el lunes por su gestión al frente de la dana. El cuestionado líder del Gobierno valenciano tiró la toalla sin convocar elecciones y el PP necesitará a Vox para investir a un relevo o habrá que acudir a las urnas. Los allegados de las víctimas mortales empiezan a relatar sus vivencias ante la comisión de investigación.

El Gobierno valenciano busca reconstruir puentes con el Ejecutivo central y las víctimas ya sin Mazón El Gobierno valenciano quiere abrir un tiempo nuevo tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón. Pese a que la fecha de caducidad del Ejecutivo valenciano es incierta (podría disolverse en pocos meses si no hay pacto entre PP y Vox para investir a un relevo de Mazón o reformarse en semanas si hay acuerdo), la Generalitat parece decidida a intentar reconducir en ese periodo de interinidad tanto su relación con el Gobierno central como con las víctimas de la dana, muy deterioradas ambas tras un año convulso y repleto de crispación. El todavía president se había convertido en un escollo insalvable en ambos casos. Lea la crónica completa de Mateo L. Belarte.

Este es el círculo de confianza de Mazón que testificará ante la jueza La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar como testigos al núcleo duro de Mazón: el secretario autonómico del Gabinete del presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; el secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; el director director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González; y la jefa de prensa Maite Gómez, además de al síndic del PP en las Corts y 'presidenciable' Juan Francisco Pérez Llorca, al asesor de Mazón a sueldo del PPCV, Josep Lanuza, o al propietario del restaurante El Ventorro. Lea la crónica completa de Borja Campoy.

El PSOE exprimirá el 'efecto Mazón' para combatir que Extremadura condicione el ciclo electoral, por Iván Gil.

La jueza de la dana cita a declarar al síndic del PP, el núcleo duro de Mazón y al dueño de El Ventorro La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar como testigos al síndic del grupo del PP en las Corts, Juan Francisco Pérez Llorca, al secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, cayetano García, al secretario autonómico del Gabinete del presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca y al director director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González, además del propietario del restaurante El Ventorro, según acaba de comunicar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Víctima de la dana responsabiliza también a Sánchez de la "nefasta gestión" y critica la falta de coordinación El presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud, Manuel Christian Lesaec, ha culpado tanto al ya dimitido presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de la "nefasta" gestión de la dana y ha denunciado la falta de coordinación entre ambos ejecutivos ante situaciones tan catastróficas como las vividas hace un año.

Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana ¿Habrá elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana? La dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat ha abierto un escenario de desenlace imprevisible. El PP tiene que proponer un sustituto antes del 19 de noviembre para que pueda someterse a la investidura la última semana del mes. Pero necesita tener amarrado el apoyo de Vox a ese nombre porque el voto favorable del partido ultra es imprescindible, dado que no le basta con una abstención. Si hubiese una investidura fallida, se activaría la cuenta atrás de dos meses para lograr que haya un nuevo president o, de lo contrario, los valencianos se verían abocados a unas elecciones, previsiblemente, en marzo.

La Generalitat valenciana rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo Presidencia de la Generalitat de Valencia ha rastreado en tiempo real todas las opiniones sobre Carlos Mazón en programas e informativos de radio y televisión con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo. Un contrato firmado por el gabinete de Mazón con la empresa madrileña Hallon Intelligence SL, sobre el que ha pedido indagar la acusación popular y particular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) bajo la dirección letrada de Manolo Mata. Lea la crónica completa de Laura Ballester.

Mazón sí estaba localizable en El Ventorro: la Generalitat le hizo llegar unas becas de deportistas de élite que firmó Carlos Mazón sí estaba localizable durante su comida de cuatro horas en El Ventorro del día de la dana. Así se desprende de la explicación aportada por Presidencia de la Generalitat sobre los papeles que el president firmó durante su estancia en este restaurante, hecho que fue revelado por la periodista Maribel Vilaplana, su acompañante en el ágape, en su declaración del lunes ante la jueza.

Una concentración el domingo frente a Les Corts Valencianes reclamará 'Mazón a prisión' Las entidades sociales, cívicas y sindicales que durante el último año han organizado cada mes una manifestación bajo el lema 'Mazón dimisión' para exigir la marcha del president de la Generalitat por su "nefasta gestión" de la dana han convocado para el domingo una concentración ante Les Corts. 'Mazón a presó' (Mazón a prisión) será el lema de las nuevas protestas, que en el caso de este domingo se escenificará con una concentración a las 18 horas ante la sede del Parlamento valenciano, donde se tendrá que elegir al relevo de Mazón para la Presidencia de la Generalitat, con 229 claveles, uno por cada víctima mortal de las riadas en Valencia.