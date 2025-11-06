Los Comuns no negociarán presupuestos hasta que el Govern multe a quienes incumplen con los topes a los alquileres

Los Comuns se mantienen en sus trece: no se sentarán a negociar los presupuestos de la Generalitat del 2026 si antes el Govern no cumple con todo lo pactado hasta ahora. La lista de acuerdos es larga en este primer año de mandato, pero la líder del partido en el Parlament, Jéssica Albiach, ya ha dejado claro que serán especialmente implacables con la carpeta de vivienda. Además de considerar "central" la prohibición de la compra especulativa de pisos, en una entrevista en Ràdio 4 y La 2 ha concretado que, hasta que no se impongan multas por el incumplimiento de los topes a los alquileres fijados por ley, no piensan abrir conversaciones con el Govern por las cuentas.

Es todo un mensaje dirigido, especialmente, a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que este miércoles durante el pleno explicó que la Agència d'Habitatge de Catalunya tenía abiertos 30 expedientes por este motivo concentrados, especialmente, en el área metropolitana. "Antes de sentarnos a negociar, deben cumplir, resolver los expedientes y sancionar el fraude de ley", ha asegurado Albiach. Ya hace meses que los Comuns señalan que, pese a que el régimen sancionador entró en vigor el pasado mes de febrero, no se ha impuesto ni una sola multa.

Contra "rentistas y especuladores"

Si esas sanciones llegan, entonces sí que Albiach está dispuesta a sentarse en la mesa para abordar los presupuestos, aunque ya ha anticipado que apretarán al Govern para que apoye su propuesta de modificar la ley de urbanismo para limitar las compras de pisos para hacer negocio, una vía que ha defendido como indispensable para parar los pies a "rentistas, especuladores y fondos buitre".

La dirigente de los Comuns ha cargado también contra el PP y Junts por haber impugnado la regulación de los precios de los alquileres ante el Consell de Garanties Estatutàries y ha recordado que, de no ser por ese movimiento, en estos momentos ya estaría en vigor una norma consensuada entre el PSC, ERC, los Comuns y la CUP. Será a finales de año cuando esta regulación entre definitivamente en vigor.