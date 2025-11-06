En Bélgica
Carles Puigdemont presenció el empate del Barça en la Champions en el palco del estadio del Brujas
Lamine salva la cara a un Barça que juega desnudo
Ferran Correas
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, residente en Waterloo desde hace ocho años, no quiso perderse el partido de Champions entre el Brujas y el Barça, que acabó con empate a 3. Conocido seguidor culé, el líder de Junts ya había seguido al FC Barcelona en algunas finales europeas y, para este partido, contactó con el departamento de Protocolo del club belga y se le dio acomodo en la zona noble del estadio Jan Breydel. Vio el partido al lado de un amigo suyo y del directivo azulgrana, Alfons Castro, y pudo departir con Joan Laporta. Cuando finalizó el choque, emprendió viaje de vuelta a Waterloo con su amigo, a quien esperó en la calle mientras este último iba a buscar el coche, pasando totalmente desapercibido. Como un aficionado más, no entendía la fragilidad defensiva de los de Hansi Flick.
