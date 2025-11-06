Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carles Puigdemont presenció el empate del Barça en la Champions en el palco del estadio del Brujas

Lamine salva la cara a un Barça que juega desnudo

Carles Puigdemont, en el palco del estadio del Brujas durante el partido del Barça en la Champions

Carles Puigdemont, en el palco del estadio del Brujas durante el partido del Barça en la Champions / Dani Barbeito

Ferran Correas

Barcelona
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, residente en Waterloo desde hace ocho años, no quiso perderse el partido de Champions entre el Brujas y el Barça, que acabó con empate a 3. Conocido seguidor culé, el líder de Junts ya había seguido al FC Barcelona en algunas finales europeas y, para este partido, contactó con el departamento de Protocolo del club belga y se le dio acomodo en la zona noble del estadio Jan Breydel. Vio el partido al lado de un amigo suyo y del directivo azulgrana, Alfons Castro, y pudo departir con Joan Laporta. Cuando finalizó el choque, emprendió viaje de vuelta a Waterloo con su amigo, a quien esperó en la calle mientras este último iba a buscar el coche, pasando totalmente desapercibido. Como un aficionado más, no entendía la fragilidad defensiva de los de Hansi Flick.

