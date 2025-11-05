Laura Borràs considera una "tortura" que el Gobierno aún no haya resuelto su petición de indulto

La expresidenta del Parlament y exlíder de Junts, Laura Borràs, ha considerado que es una "tortura diaria" que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya valorado todavía la petición de indulto para que se le perdone su condena a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La fiscalía se opuso a la concesión porque cree que Borràs no ha mostrado arrepentimiento, aunque el propio tribunal, en su sentencia, proponía el perdón.

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, Borràs ha asegurado que es "una circunstancia vital muy dura" sentir que su vida no está en sus manos, sino en la mesa del Consejo de Ministros, y ha lamentado que la petición de indulto no haya sido resuelta ocho meses después. "Forma parte de un proceso muy duro. Continúa la tortura. No es fácil levantarse cada día con esta espada de Damocles", ha lamentado la expresidenta de Junts, que también ha dejado claro que ha pedido a la actual dirección del partido que esta cuestión quedara fuera de toda negociación.

Borràs, que desde este mes de octubre es directora académica de la fundación vinculada a los posconvergentes -Fundem la República-, ha negado que Carles Puigdemont la haya apartado y ha justificado su "silencio mediático" para no interferir en su relevo. "Me ha parecido más elegante no estar presente en el día a día", ha dicho, tras recalcar que se trata de una "decisión personal" y no de la formación.