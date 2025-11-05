Junts y PP presionan a Illa para que presente los presupuestos

El Govern de Salvador Illa ha reconocido que le resulta "imposible" fijar un calendario para presentar los presupuestos de 2026. ¿El motivo? Ni ERC ni los Comuns están dispuestos a negociar todavía mientras no se resuelva, por un lado, la financiación singular y, por el otro, se salden compromisos pendientes de cumplir en materia de vivienda, educación o sanidad. Ante esta situación enquistada, Junts y PP han tratado de sacar tajada durante la sesión de control en el Parlament presionando al president para que presente las cuentas antes de que acabe el año. Ninguna de las dos formaciones está dispuesta a aprobarle los números a Illa, pero tratan de apretar lo que han detectado que es un tendón de Aquiles del Govern en minoría del PSC.

Segundo año de legislatura y no tiene presupuestos. Sin ellos, toda su propaganda son titulares y papel mojado Albert Batet — Presidente del grupo de Junts en el Parlament

"Segundo año de legislatura y no tiene presupuestos. Sin ellos, toda su propaganda son titulares y papel mojado", ha hurgado el líder del grupo de Junts en el Parlament, Albert Batet, que ha emplazado directamente a Illa a responder si sacará las cuentas del cajón antes de que expire 2025. El president ha evitado aclarar ese interrogante y no ha ido más allá de insistir en que los presentará cuando los tenga atados con ERC y con los Comuns, aunque sí que ha dejado caer que espera que sean aprobados.

El presidente del grupo de Junts en el Parlament, Albert Batet, este miércoles durante el pleno / ACN

Su prioridad es lograr el 'sí' de sus socios de investidura, pero Illa no ha desaprovechado la ocasión para reprocharle a Junts su apuesta por contribuir a la "inestabilidad" de Catalunya incluso a costa de "no hacer honor a la historia" de su formación política. Ha recordado también que justo cuando decidieron irse del Govern de Pere Aragonès en otoño de 2022, el PSC, estando en la oposición, tendió la mano para aprobar los presupuestos. "Esta es la diferencia", ha espetado Illa poniendo en contraste cómo actuaba él cuando no era president.

La "finura política" y Mazón

Más allá de Junts, también el PP ha tratado de hacer mella en la falta de presupuestos, especialmente después de que Carles Puigdemont firmara la ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Son incapaces de pactar los presupuestos pero las poltronas sí que las pactan", ha dejado caer el líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, en referencia a los posconvergentes que continúan ocupando cargos en empresas u organismos estatales.

Sin embargo, su afirmación ha tenido efecto bumerán, puesto que el president ha replicado que denotaba una falta de "finura política" que el PP hable de "poltronas" justo la semana en la que el presidente valenciano Carlos Mazón ha presentado su dimisión tras un año de la tragedia de la dana. "Tenemos dificultades, este es un Govern en minoría, pero tenemos un programa de Govern y lo llevamos a cabo. Los que quieran sumar y hacer política útil, adelante", ha asegurado Illa.

La vivienda, carpeta determinante

Los que no han manifestado prisas con la presentación de los presupuestos han sido, precisamente, las dos formaciones con las que quiere negociar prioritariamente el Govern, que son ERC y los Comuns. Los primeros se han centrado en exigirle al president más firmeza en las políticas de memoria democrática, mientras que el grupo de Jéssica Albiach ha vuelto a poner toda la carne en el asador por la intervención del mercado de la vivienda. Este miércoles le ha dejado claro a Illa que la prohibición de la compra especulativa de vivienda, para la que ya han registrado una proposición de ley que pide tramitar por la vía urgente, va a ser un "tema central" en la futura negociación de presupuestos.

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, este miércoles / ACN

Illa pide un amplio acuerdo para regular el alquiler de temporada y asegura que no le temblarán las piernas con la compra especulativa de vivienda

Consciente de ello, Illa ha reafirmado que ha solicitado informes para estudiar la viabilidad de la medida. "No me temblarán las piernas y estamos abiertos a estudiarlo todo a fondo. Pero este no es un tema sencillo jurídicamente, lo discutiremos siempre que sean planteamientos realistas", ha argumentado fijando cuál es la posición del Govern en estos momentos. En todo caso, el president ha subrayado que la vivienda asequible es una prioridad de su mandato, que por eso está impulsando la construcción de 50.000 pisos hasta 2030 y limitando los precios de los alquileres y, previsiblemente antes de acabar el año, regulando los alquileres de temporada. Para esto último, ha pedido el "apoyo de todos" después de que tanto Junts como el PP hayan impugnado la medida ante el Consell de Garanties Estatutàries y la aprobación se haya demorado un mes.