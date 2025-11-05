Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Juicio al fiscal general del Estado, en directo | González Amador, ante el Supremo: "Me amparan dos cosas: la razón y la verdad"

El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. / Eduardo Parra - Europa Press

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juicio al fiscal general del Estado, en directo: última hora del proceso a Álvaro García Ortiz
  2. Carlos Mazón y su posible dimisión, en directo: última hora de comparecencia y la declaración de Maribel Vilaplana hoy
  3. La mayoría del tribunal que dictará sentencia irrecurrible sobre el fiscal general del Estado ya se 'retrató' al imputarle
  4. Iñaki Gabilondo: 'Que el franquismo muriera en la cama fue una deshonra y una vergüenza generacional
  5. Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora de su comparecencia y la declaración de Maribel Vilaplana hoy
  6. El juez García-Castellón se persona en la causa contra Leire Díez tras conocer que difundió falsedades para 'menoscabar su honor
  7. La jefa de prensa de Fiscalía se alarmó porque se extendía 'la sombra de sospecha' de que el fiscal general quería 'tender una trampa a la pareja de Ayuso
  8. La Marcha Verde: el jaque mate a la España imperial

Andalucía remitirá los datos "disponibles y comunes" del cribado de cáncer al Ministerio

Andalucía remitirá los datos "disponibles y comunes" del cribado de cáncer al Ministerio

El ataque de un cargo del PP a la presidenta de Víctimas Mortales 29O: "Qué poco queda para verte con sueldo del PSOE"

El ataque de un cargo del PP a la presidenta de Víctimas Mortales 29O: "Qué poco queda para verte con sueldo del PSOE"

DIRECTO | Víctima de la dana en la comisión de investigación: "Mazón, a prisión"

DIRECTO | Víctima de la dana en la comisión de investigación: "Mazón, a prisión"

Emergencias de la Generalitat Valenciana y bomberos sabían que los rescates en el barranco del Poyo el día de la dana comenzaron a las 16.30

Emergencias de la Generalitat Valenciana y bomberos sabían que los rescates en el barranco del Poyo el día de la dana comenzaron a las 16.30

Mazón se va sin resolver su hora oscura

Mazón se va sin resolver su hora oscura

Feijóo y Abascal resetean su relación para cerrar la crisis en Valencia y ante el nuevo ciclo electoral

Feijóo y Abascal resetean su relación para cerrar la crisis en Valencia y ante el nuevo ciclo electoral

'Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía

'Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía

La semana fantástica de Mompó: ¿audacia o temeridad?

La semana fantástica de Mompó: ¿audacia o temeridad?