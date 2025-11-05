La Generalitat valenciana rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo

Presidencia de la Generalitat ha rastreado en tiempo real todas las opiniones sobre Carlos Mazón en programas e informativos de radio y televisión con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo. Un contrato firmado por el gabinete de Mazón con la empresa madrileña Hallon Intelligence SL, sobre el que ha pedido indagar la acusación popular y particular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) bajo la dirección letrada de Manolo Mata.

ACPV ha pedido a la jueza de la dana que requiera los pliegos de condiciones del contrato con Hallon Intelligence SL y Auditmedia (también contratada para realizar un resumen de prensa), así como "las alertas remitidas por la mercantil Hallon Intelligence SL los días 28 y 29 de octubre, especificando los dispositivos de recepción y las personas, altos cargo de Presidència de la Generalitat y de la Consellería de Justicia e Interior que las recibieron los precitados días, bien a través de teléfonos corporativos o particulares".

En el escrito presentado ante el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ACPV señala que los servicios que prestaba Hallon Intelligence SL consistían en efectuar un seguimiento en tiempo real de programas e informativos de radio y televisión e inmediato envío de alerta a dispositivos móviles a través de Whatsapp o servicio de mensajería instantánea que se seleccionara, de la información de interés para dicha institución".

Un mensaje remitido desde Hallon Intelligence SL que debía contener "canal y programa en el que se había difundido la noticia y mención, hora exacta de la emisión, un resumen de la noticia o mención, así como si se había emitido declaraciones, quién las realizaba, añadiendo un enlace audiovisual que contenga el corte de la noticia o mención (en formato mp3 o mp4), suficientemente comprimido para ser descargado y enviado a través de dispositivo móvil".

Unas alertas que, por contrato, debían enviarse con celeridad. "Esos mensajes deben ser enviados, por la empresa contratada, en un tiempo máximo de cinco minutos desde la emisión de la noticia o de la mención. El servicio se presta diariamente, de 6 a 24 horas, y los mensajes se envían simultáneamente a todos los destinatarios".

Los medios audiovisuales rastreados y objeto de seguimiento eran: "À Punt, TVE, Antena 3, Tele 5, La Sexta, Cuatro, 13TV, La Ocho Mediterráneo, Levante TV, la SER, Onda Cero, COPE, RNE, EsRadio, À Punt Ràdio, Radio Plaza tanto en emisiones nacionales, autonómicas o locales".

La empresa estaba obligada por contrato a "realizar un seguimiento íntegro de los programas informativos pero también de magazines un mínimo de cuatro horas diarias en la programación nacional y dos horas y media en los ámbito autonómico".