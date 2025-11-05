Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora sobre la comisión de investigación de la dana de Valencia

El ya expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón dimitió el lunes por su gestión al frente de la dana. El cuestionado líder del Gobierno valenciano tiró la toalla sin convocar elecciones y el PP necesitará a Vox para investir a un relevo o habrá que acudir a las urnas. Los allegados de las víctimas mortales empiezan a relatar sus vivencias ante la comisión de investigación.

Emergencias de la Generalitat Valenciana y bomberos sabían que los rescates en el barranco del Poyo el día de la dana comenzaron a las 16.30, por Laura Ballester.

Feijóo y Abascal recuperan la comunicación para negociar el sucesor de Mazón, por Mariano Alonso Freire.

El Gobierno apunta a un "fraude de ley" de Mazón si solicita baja médica para evitar la comisión de investigación, por Iván Gil.

Ayuso dice que "lo que hay de fondo" en la dimisión de Mazón es que "todo vale contra Feijóo" La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado este martes que "lo que hay de fondo" en la dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón, es que "todo vale" contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "No van a parar hasta hacerse con la Comunitat Valenciana y seguir con la hoja de ruta, que son los 'países catalanes', que es lo que quedó truncado en las últimas elecciones. No van a parar, y esto es lo que hay de fondo", ha declarado a los medios tras inaugurar una unidad de media estancia para pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en un hospital de Madrid.

Carmina Gil: "En las horas de terror, los mayores se vieron vulnerables, solos y resignados ante una muerte segura" Cuando Rosa todavía estaba viva, el 29 de octubre de 2024, pudo haber recibido tres mensajes que nunca entraron a tiempo en su móvil. El primero, el ES-Alert, tardío, como ha acreditado la jueza de la dana, al ser vecina de la zona cero. El segundo, por el protocolo de emergencia específico para centros de mayores de titularidad público, porque vivía en uno de ellos, en Picanya. El tercero, la alerta de un servicio de teleasistencia que de nada sirvió a los usuarios como Rosa, que tenía 92 años. Su nuera, Carmina Gil, lo ha detallado así entre lágrimas pero con claridad en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados en la que este martes se escucha el testimonio de cinco familiares de víctimas mortales del 29-O. "En las horas de terror, los mayores se vieron vulnerables, solos y resignados ante una muerte segura", ha dicho.

Àgueda Micó (Compromís): "No vamos a parar hasta ver a Mazón en prisión" Desde Compromís, la diputada Àgueda Micó ha asegurado que acompañarán a las víctimas "hasta el final" : "No vamos a parar hasta ver a Mazón en prisión".

Garriga (Vox): "El mejor candidato sería el de Vox" El portavoz de Vox en Catalunya, Joan Garriga, ha declarado este martes en una rueda de prensa en el Parlament que el mejor candidato para la Generalitat valenciana debe ser uno de su partido. "El mejor candidato sería el de Vox", ha afirmado.

Las víctimas le responden a Vox que la clave el 29 de octubre no eran "las infraestructuras pendientes" sino el aviso que no llegó El diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, le preguntó a las víctimas sobre la responsabilidad del Gobierno central en la gestion de la tragedia y en las insfraestructuras pendientes, pero la portavoz de la asociación de las víctimas ha sido clara al no acharle "responsabilidad alguna al ejecutivo estatal" y afirmar que las infraestructuras "a pesar de ser importantes solo habrían servido para paliar mínimamente lo ocurrido".

Con retraso, rostro serio y gran expectación: así ha llegado Mazón al primer pleno del Gobierno valenicano tras su dimisión, por Manuel Lillo.