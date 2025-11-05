Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora sobre la comisión de investigación de la dana de Valencia

Montse Martínez

Montse Martínez

Barcelona
El ya expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón dimitió el lunes por su gestión al frente de la dana. El cuestionado líder del Gobierno valenciano tiró la toalla sin convocar elecciones y el PP necesitará a Vox para investir a un relevo o habrá que acudir a las urnas. Los allegados de las víctimas mortales empiezan a relatar sus vivencias ante la comisión de investigación.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora la sustitución de Mazón al frente de la Generalitat valenciana y la posibilidad de convocatoria de nuevas elecciones en Valencia.

Andalucía remitirá los datos "disponibles y comunes" del cribado de cáncer al Ministerio

El ataque de un cargo del PP a la presidenta de Víctimas Mortales 29O: "Qué poco queda para verte con sueldo del PSOE"

DIRECTO | Víctima de la dana en la comisión de investigación: "Mazón, a prisión"

Emergencias de la Generalitat Valenciana y bomberos sabían que los rescates en el barranco del Poyo el día de la dana comenzaron a las 16.30

Mazón se va sin resolver su hora oscura

Feijóo y Abascal resetean su relación para cerrar la crisis en Valencia y ante el nuevo ciclo electoral

'Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía

La semana fantástica de Mompó: ¿audacia o temeridad?

