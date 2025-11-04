El PP confía en investir a un sucesor para Mazón: "Nadie entendería que Vox mareara la perdiz"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó este martes que “nadie entendería que Vox mareara la perdiz” en la Comunidad Valenciana una vez que los presidentes de ambos partidos, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, han dado paso a la negociación para elegir al sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana.

El ‘número dos’ de Feijóo señaló en este sentido que no tendría “sentido” que los términos del acuerdo de Presupuestos suscrito hace unos meses “varíen” porque están “recientes”, e insistió en que confía en que se vuelva a alcanzar un acuerdo en una región en la que, a diferencia de otras como Extremadura o Castilla y León, sí han sabido entenderse.

Las declaraciones de Tellado se producen unas horas después de que Feijóo llamara a Abascal y mantuvieran una conversación en la que, según fuentes del entorno del líder del PP, “ambos coincidieron en la necesidad de dar estabilidad a un territorio que sigue inmerso en un complejo y doloroso proceso de reconstrucción tras las riadas del pasado año”.

PPCV y Vox iniciarán en las próximas horas para alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura, “consecuente con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos vigentes”, según el PP. Los populares valencianos liderarán la negociación, pero la dirección nacional del PP hará un “seguimiento” de la misma, como ya hizo con los Presupuestos autonómicos.

En su intervención en un almuerzo del Club Siglo XXI, Tellado aplaudió que Abascal haya coincidido en “la necesidad de garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de una comunidad que tiene que estar centrada en exclusiva en la reconstrucción de la provincia de Valencia”, y distinguió a Vox del PSOE a pesar de que en las últimas semanas ha venido denunciando que los dos partidos han organizado una “pinza” contra el PP.

Este es, de hecho, el principal motivo por el que Extremadura celebrará elecciones anticipadas el próximo 21 de diciembre: que Vox votó en contra de sus Presupuestos. Pero Tellado hizo una distinción entre la delegación extremeña y la valenciana del partido de Abascal, señalando que esta última ya ha demostrado “un comportamiento tremendamente responsable”. “Y espero que en el contexto actual también vuelva a producirse esa altura de miras y ese sentido de la responsabilidad”.

“Nadie entendería lo contrario, nadie entendería que Vox se pusiera ahora a marear la perdiz”, añadió. “Hay un acuerdo en vigor en este año 2025 y, por lo tanto, los términos del acuerdo están recientes y supongo que no tiene sentido que ahora varíen”, incidió Tellado al ser preguntado por las posibles exigencias que Abascal puede poner encima de la mesa.

“Yo espero que Vox anteponga el interés general y estoy seguro de que va a ser así. Porque cuando a Vox le hemos pedido que apoyase hace unos meses los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para este año 2025, lo hizo. Y por lo tanto, como Vox ya antepuso el interés general para estar a la altura de las circunstancias en la Comunidad Valenciana, estoy seguro de que ahora también lo hará”, añadió.

Por último, insistió en que “no hay nombres encima de la mesa” para la sesión de investidura, que se celebrará antes de que acabe el mes de noviembre.