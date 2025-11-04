¿Quién es quién en la Mesa del Parlament?

La Mesa del Parlament funciona desde hace un mes con todos sus integrantes, tras la reincorporación del vicepresidente segundo, David Pérez (PSC), que volvió a su escaño a finales de septiembre después de más de un año de baja por un trasplante de corazón. Su regreso devuelve la imagen en los plenos del órgano rector con las siete sillas ocupadas, dos de Junts y dos de ERC, y tres del PSC.

Fuentes próximas a la Mesa destacan la "muy buena relación" entre sus integrantes y una cohesión interna poco habitual en una institución históricamente marcada, durante los años del 'procés', por la crispación política que hoy da paso al entendimiento e, incluso, a la amistad. Por este órgano rector, que se reúne cada martes, pasan todos los asuntos que implican al Parlament, tanto de leyes, reformas de la institución o cuestiones del reglamento.

Pero, ¿quiénes son los siete diputados que gestionan, dirigen y ponen orden en el hemiciclo?

Josep Rull (Terrassa, 1968) conoce bien los entresijos de la institución porque entró en ella por primera vez como diputado en 1997. Su elección le convirtió en el primer preso condenado por el referéndum del 1-O que consigue regresar a la política institucional. Rull, que entró en política hace más de 30 años de la mano de Convergència, pasó más de tres años entre rejas. Sin embargo, a diferencia de otros líderes del 'procés', no ha tenido que esperar a la aplicación de la ley de amnistía para volver al carril institucional, porque, tras los indultos, vio recortada su inhabilitación con la reforma del Código Penal que derogó la sedición.

La primera vicepresidencia del Parlament recae en Raquel Sans (Valls, 1980). Periodista de profesión, se incorporó a ERC en los años álgidos del 'procés' y pronto asumió cargos de responsabilidad. En su breve pero intensa trayectoria política, ha sido cabeza de lista por Tarragona en dos ocasiones -en 2021 y en 2024- y ejerció como portavoz del grupo republicano. Durante la reciente crisis interna de Esquerra, Sans se alineó con el sector próximo a Marta Rovira frente al liderazgo de Oriol Junqueras, y formó parte de la candidatura que acabó perdiendo las primarias. Pocos meses después, anunció que no repetirá en las listas en las próximas elecciones.

El diputado del PSC David Pérez (L'Hospitalet de Llobregat, 1960) volvió en 2024 a la Mesa del Parlament, esta vez como vicepresidente segundo, el tercer cargo en rango del órgano que rige la Cámara. Ya estuvo siete años como secretario segundo entre 2015 y 2021, mientras Miquel Iceta estaba al frente del PSC, precisamente en los mandatos más convulsos de la década del ‘procés’. Se trata de un diputado experimentado que conoce a la perfección el funcionamiento de la institución, ya que es parlamentario desde 1999, a excepción del periodo entre 2010 y 2015. Pese a su larga trayectoría a las espaldas, en esta legislatura se ha estrenado prácticamente hace un mes, pues el día de la investidura de Salvador Illa, dos meses después de ser nombrado miembro de la Mesa, tuvo que abandonar el hemiciclo por no encontrarse bien. Volvió el 30 de septiembre de este año al pleno, con un corazón nuevo y la voluntad inquebrantable de trabajar para poner en valor el sistema sanitario público de Catalunya desde su posición.

Glòria Freixa (Barcelona, 1969) entró por primera vez en el Parlament como diputada cuando Laura Borràs renunció a su escaño para ser la líder de Junts en el Congreso de los Diputados. Durante la última legislatura, Freixa, que es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, asumió más responsabilidades dentro del grupo parlamentario como portavoz adjunta. En las pasadas elecciones fue número 10 de la candidatura por Barcelona y también es miembro de la ejecutiva del partido, aunque ya no tiene la portavocía.

Juli Fernández (Sabadell, 1977) empezó hace una década a ocupar cargos de importancia en nombre de ERC y, desde entonces, el partido le ha confiado numerosas responsabilidades. Ha sido alcalde de Sabadell, delegado del Govern de la Generalitat en Barcelona y diputado en el Parlament. Su cenit llegó cuando Aragonès le situó al frente de la Conselleria de Territori, una tarea que, sin embargo, le duró menos de un año. Le condenó haber sido siempre un firme opositor a la carretera B-40, una obra que los republicanos acabaron pactando con el PSC a cambio de la aprobación de los presupuestos de 2023. Tras su salida del Govern, pasó al partido con un cargo de alto rango: secretario general adjunto.

La candidata por Tarragona en las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo, Rosa Maria Ibarra (Alió, 1969), se queda con la secretaría tercera de la Mesa del Parlament. Licenciada en Derecho, se trata también de una dirigente con nueve años de trayectoria como diputada, además de 23 como concejal -primero de Alió y después de Valls- y su elección para ocupar este cargo supone también para Illa repartir roles entre las filas territoriales del partido. Junto a Sans, son firmes defensoras de su territorio y recurrentemente se hacen bromas internamente sobre la "sobrerepresentación" de Valls en la Mesa.

Con esa misma vocación de equilibrar territorialmente el reparto de cargos, el PSC confío la secretaría cuarta de la Mesa a la dirigente de Lleida Judit Alcalá (Lleida, 1968), que se estrenó como diputada en la pasada legislatura, cuando Illa concurrió por primera vez como candidato. Diplomada en Trabajo Social, hasta convertirse en parlamentaria no había ostentado ninguna responsabilidad institucional, aunque sí orgánica en su agrupación.

¿Por qué tiene mayoría independentista?

La configuración de la Mesa fue uno de los primeros equilibrios políticos tras las elecciones del 12 de mayo de 2024, que dibujaron un nuevo escenario en el Parlament. La llegada de Salvador Illa al Palau de la Generalitat fue posible, entre otros factores, por la pérdida de la mayoría independentista, aunque los partidos soberanistas lograron mantener su control de la Mesa, con cuatro de los siete asientos (dos para Junts y dos para ERC). El resultado del reparto de la Mesa fue un pacto entre Junts, ERC y la CUP, un consenso que pocas veces se ha vuelto a repetir durante la legislatura.