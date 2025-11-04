Joan Garriga (Vox), sobre el relevo de Mazón: "El mejor candidato sería el de Vox"

Después de que los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, hayan roto el hielo con una conversación telefónica para empezar a negociar el relevo del president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, el portavoz del partido de extrema derecha en el Parlament, Joan Garriga, ha defendido que, para sustituirle, "el mejor candidato sería el de Vox".

Un día después de la dimisión de Mazón por las críticas a su gestión de la dana que causó la muerte a 229 valencianos, Garriga ha rechazado pronunciarse sobre el paso al lado del dirigente popular, aunque sí ha expresado su preferencia por un candidato de Vox, y ha explicado que se remite a lo que diga Abascal. Incluso ha llegado a decir que no tiene "legitimidad para hablar" de lo que pasa en otras regiones, aunque en una rueda de prensa en la Cámara catalana, sí se ha referido al hecho de que de Vox dependa la investidura de un nuevo candidato o bien la convocatoria anticipada de elecciones al no contar el PP con mayoría absoluta en la comunidad.

Feijóo y Abascal han coincidido en "la necesidad de dar estabilidad" a la Comunitat Valenciana y han analizado la salida de Mazón, que seguirá en funciones "hasta la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de un nuevo presidente", para tratar de llegar a un pacto que evite un adelanto electoral.