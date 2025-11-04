Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La negociación en la Comunitat Valenciana

Joan Garriga (Vox), sobre el relevo de Mazón: "El mejor candidato sería el de Vox"

Feijóo y Abascal recuperan la comunicación para negociar el sucesor de Mazón

Con retraso, rostro serio y gran expectación: así ha llegado Mazón al primer pleno del Gobierno valenciano tras su dimisión

Mompó marca autonomía del PPCV frente a un 'dedazo' de Feijóo sin descartarse para la sucesión

El portavoz de VOX en el Parlamento de Catalunya, Joan Garriga, durante una sesión plenaria.

El portavoz de VOX en el Parlamento de Catalunya, Joan Garriga, durante una sesión plenaria. / DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS)

Gisela Boada

Gisela Boada

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Después de que los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, hayan roto el hielo con una conversación telefónica para empezar a negociar el relevo del president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, el portavoz del partido de extrema derecha en el Parlament, Joan Garriga, ha defendido que, para sustituirle, "el mejor candidato sería el de Vox".

Un día después de la dimisión de Mazón por las críticas a su gestión de la dana que causó la muerte a 229 valencianos, Garriga ha rechazado pronunciarse sobre el paso al lado del dirigente popular, aunque sí ha expresado su preferencia por un candidato de Vox, y ha explicado que se remite a lo que diga Abascal. Incluso ha llegado a decir que no tiene "legitimidad para hablar" de lo que pasa en otras regiones, aunque en una rueda de prensa en la Cámara catalana, sí se ha referido al hecho de que de Vox dependa la investidura de un nuevo candidato o bien la convocatoria anticipada de elecciones al no contar el PP con mayoría absoluta en la comunidad.

Feijóo y Abascal han coincidido en "la necesidad de dar estabilidad" a la Comunitat Valenciana y han analizado la salida de Mazón, que seguirá en funciones "hasta la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de un nuevo presidente", para tratar de llegar a un pacto que evite un adelanto electoral.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
  2. Carlos Mazón y su posible dimisión, en directo: última hora de comparecencia y la declaración de Maribel Vilaplana hoy
  3. El Supremo confirma la indemnización a uno de los fiscales presionado por Leire Díez por la investigación interna que sufrió
  4. El juez García-Castellón se persona en la causa contra Leire Díez tras conocer que difundió falsedades para 'menoscabar su honor
  5. La mayoría del tribunal que dictará sentencia irrecurrible sobre el fiscal general del Estado ya se 'retrató' al imputarle
  6. Iñaki Gabilondo: 'Que el franquismo muriera en la cama fue una deshonra y una vergüenza generacional
  7. ¿Qué gana y qué pierde Puigdemont con su ruptura con Sánchez?
  8. La Marcha Verde: el jaque mate a la España imperial

DIRECTO | Víctima de la dana en la comisión de investigación: "Mazón, a prisión"

DIRECTO | Víctima de la dana en la comisión de investigación: "Mazón, a prisión"

La UCO apunta que el ministro Torres se reunió con Aldama para desatascar el pago de las mascarillas en Canarias

La UCO apunta que el ministro Torres se reunió con Aldama para desatascar el pago de las mascarillas en Canarias

El Gobierno apunta a un "fraude de ley" de Mazón si solicita baja médica para evitar la comisión de investigación

El Gobierno apunta a un "fraude de ley" de Mazón si solicita baja médica para evitar la comisión de investigación

Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Testifica el exsecretario de Estado de Comunicación por una posible implicación de Moncloa en la revelación de datos sobre González Amador

Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Testifica el exsecretario de Estado de Comunicación por una posible implicación de Moncloa en la revelación de datos sobre González Amador

Junts impugna la regulación del alquiler de temporada ante el Consell de Garanties Estatutàries

Junts impugna la regulación del alquiler de temporada ante el Consell de Garanties Estatutàries

La jefa de prensa de la Fiscalía se alarmó porque se extendía "la sombra de sospecha" de que el fiscal general quería "tender una trampa a la pareja de Ayuso"

La jefa de prensa de la Fiscalía se alarmó porque se extendía "la sombra de sospecha" de que el fiscal general quería "tender una trampa a la pareja de Ayuso"

El Govern se propone limitar la compra especulativa de vivienda: "Exploraremos al máximo el marco legislativo"

El Govern se propone limitar la compra especulativa de vivienda: "Exploraremos al máximo el marco legislativo"

El Govern no llevará los presupuestos al Parlament hasta que ate un acuerdo con ERC y los Comuns

El Govern no llevará los presupuestos al Parlament hasta que ate un acuerdo con ERC y los Comuns