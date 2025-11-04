Junts impugna la regulación del alquiler de temporada ante el Consell de Garanties Estatutàries

Junts llevará al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la nueva regulación de los alquileres de temporada que PSC, ERC, los Comuns y la CUP pactaron el pasado abril y que ya estaba a punto para ser vista en el hemiciclo del Parlament. De hecho, estaba prevista su votación definitiva en el pleno de este miércoles, pero ahora deberá esperar al dictamen del organismo estatutario, que tiene un mes para pronunciarse. Los posconvergentes siguen así los mismos pasos que el PP, que la semana pasada ya anunció que recurrirían el texto, tal y como avanzó EL PERIÓDICO.

Sin embargo, su argumentación es diferente. Los populares justifican su impugnación asegurando que la regulación del alquiler de temporada no puede legislarse desde la Cámara catalana. El PP ve la norma contraria a la Constitución y el Estatut y cree que está "abocada al fracaso". Junts, en cambio, critican cómo se ha hecho la tramitación de la norma. Aseguran que no se oponen "al fondo de la cuestión", alegan que "hay que poner orden" al mercado de la vivienda y evitar los "abusos", pero acusan a los grupos proponentes de "filibusterismo parlamentario" y de legislar "de prisa, mal y por la puerta de atrás".

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa en el Parlament su portavoz Mònica Sales, que ha acusado a PSC, ERC, Comuns y CUP de no querer "escuchar al mundo local" durante la ponencia de la ley -se les permitió hacer aportaciones por escrito- y de haber introducido cambios significativos al texto inicial por la vía de las enmiendas para evitar el debate. Además, consideran que para regular los alquileres de temporada y de habitaciones es necesario "modificar" el Código Civil catalán y advierten que hacer la norma con carácter retroactivo puede provocar "inseguridad jurídica".

La ley que se tenía que debatir este miércoles en el pleno limitaba el alquiler de temporada a los contratos que tuvieran como finalidad el "uso recreativo" y "turístico". Al resto de contratos, al margen de su duración, les obligaba a seguir la normativa estatal y a no poder tener un precio superior al tope marcado. Sobre el alquiler de habitaciones, otra de las vías comunes para evitar la ley de vivienda, se prohibía que la suma de lo que pagara cada inquilino por su habitación fuera superior al precio marcado para el conjunto del piso.

El alquiler de temporada se ha convertido en los últimos tiempos en la principal rendija que han encontrado los propietarios para saltarse el tope de precios marcado por la ley. Según datos del Observatori Metropolità de l'Habitatge (OMH), desde la aprobación de la ley de la vivienda estatal, esta modalidad de arrendamiento ha llegado a suponer más del 50% de los anuncios en la ciudad de Barcelona, lo que representa uno de cada dos pisos.

Se trata del segundo intento de acotar los alquileres de este tipo desde Catalunya, pues justo antes de las elecciones catalanas el Govern de Pere Aragonès vio cómo la abstención del PSC y el voto en contra de Junts tumbó el decreto, entonces pionero, para regularlos.